Brenda Lodigiani, chi è e carriera: dalla danza ai ruoli di attrice

Comica, imitatrice, conduttrice e attrice, la carriera di Brenda Lodigiani, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona, spazia in differenti ambiti artistici riuscendo sempre ad esprimersi al meglio. Nata a Sant’Angelo Lodigiano nel 1987, inizialmente si avvicina al mondo della danza e debutta come ballerina nel programma tv Central Station, e successivamente come conduttrice negli anni 2000 per alcuni programmi di Disney Channel. Sono anche gli anni in cui inizia a mettere in mostra le sue spiccate doti parodistiche, come nell’imitazione della cantante Arisa.

Leonardo Maltese, chi è e carriera dell'attore/ Ha una fidanzata? Vita privata top secret

Nel 2010 entra poi a far parte del cast di Quelli che il calcio, oltre ad affiancare Gene Gnocchi nel programma di Rai 3 L’almanacco del Gene Gnocco. Negli anni successivi debutta anche al cinema come attrice, come in Italiano medio di Maccio Capatonda (2015) e in diversi film de Il Terzo Segreto di Satira, collettivo satirico di videomaker italiani, come Si muore tutti democristiani, Mollo tutto e apro un chiringuito e Ricomincio da taac.

Claudia Ciampa, la mamma di Ethan/ “In attesa di decisione dei giudici Usa, sono un po' delusa...”

Brenda Lodigiani, lo strepitoso successo in tv sino al GialappaShow

Attrice non solo al cinema, Brenda Lodigiani dal 2017 ha lavorato nel cast di Camera Café su Rai 2 e ha riscosso un grande successo anche sui social, nei video de Il Milanese Imbruttito in cui veste i panni de L’imbruttita. Negli ultimi anni ha anche preso parte ai programmi Lol – Chi ride è fuori e Celebrity Hunted: caccia all’uomo, ma una rinnovata ventata di popolarità è arrivata soprattutto dal 2023 nelle puntate del GialappaShow, dove ha interpretato la cantante Annalisa attraverso divertenti imitazioni.

Scomparsa Daniela Ruggi/ Avvocato del fratello: “Smentisco che fosse violento con la sorella”

Un successo strepitoso per l’attrice che, ospitata a gennaio 2024 nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, aveva raccontato com’è nata l’idea di questa imitazione: “Lei l’abbiamo un po’ destrutturata, è molto di più rispetto a quello che facciamo noi nello show. Ma era talmente perfetta, che abbiamo deciso di mettere in scena i brandelli di Annalisa”.