Brian Jagde, tenore americano che ha cantato nei più grandi teatri del mondo come il San Francisco Opera, il Metropolitan Opera, il Lyric Opera di Chicago, il Teatro Massimo e ancora il San Carlo di Napoli, è nato a Long Island, a New York, nel 1979. Cresciuto a New York City, dove tutt’ora vive quando non è impegnato in tour in giro per il mondo, ha studiato al conservatorio Purchase College, nella Grande Mela. Inizialmente ha cominciato la sua carriera come tenore, per poi avere anche delle esperienze come baritono. Il suo debutto è arrivato a Covent Garden in Madama Butterfly nella Lyric Opera di Chicago.

Brian Jagde è inoltre membro del comitato consultivo di Time In Kids, un’organizzazione non-profit con sede a New York, oltre ad essere ambasciatore di Opera for Peace, un’organizzazione non-profit che promuove l’uguaglianza, la giustizia sociale e la diplomazia culturale. È dunque particolarmente attivo in campo sociale: la sua passione è la musica, certo, ma anche la beneficenza. È inoltre sposato con la responsabile della pubblicità Jenna Wolf.

Brian Jagde, chi è “Don Alvaro” de “La forza del destino”

Brian Jagde sarà “Don Alvaro” ne “La forza del destino” al Teatro alla Scala: al suo fianco ci sarà il soprano russo Anna Netrebko, che interprerà invece Leonora. Lo statunitense, dunque, sarà l’amante della bella Leonora: i due, seguendo il libretto della splendida opera di Giuseppe Verdi, scapperanno insieme per lasciare Siviglia, poiché il loro amore è impedito dal padre di lei. Un amore molto forte, dunque, che i due protagonisti dovranno interpretare in tutta la sua potenza, con la forza delle proprie splendide voci. A seguirli ci sarà un pubblico affezionato, dalla platea e non solo: “La forza del destino”, infatti, potrà essere seguita su Rai 1 da tutti i telespettatori o ancora su Radio 3 nella sua versione musicale.