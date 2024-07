Un aereo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti preposti al traffico aereo è stato “scortato” fino a terra da due caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare del quarto Stormo di Grosseto. Il velivolo è atterrato a Foligno: si tratta di un aereo di soli sei posti con a bordo tre persone, partito dall’Ungheria per atterrare proprio in Umbria. Il mezzo aveva perso il contatto radio con l’ente, facendo immediatamente scattare la procedura di allarme al fine di intercettare l’aereo.

Sono così entrati in azione i due caccia F-2000 Eurofighter: i velivoli delle forze armate sono decollati immediatamente alla “ricerca” dell’aereo, al fine di scortarlo a terra. Come reso noto dall’Aereonautica Militare, i due caccia “hanno raggiunto rapidamente il velivolo per accertarsi che non ci fossero emergenze in atto né minacce alla sicurezza dello spazio aereo“. I due caccia sono partiti dal quarto Stormo di Grosseto nel pomeriggio di domenica 21 luglio, al fine di rintracciare l’aereo civile che aveva interrotto le comunicazioni.

L’aereo civile scortato dai due caccia F-2000 Eurofighter

L’assenza di segnale con l’aereo civile, un PA-22 USP da sei posti e con tre persone a bordo, ha fatto sì che scattasse immediatamente, tra le autorità preposte, la procedura di emergenza, al fine di scongiurare pericoli dello spazio aereo. Così, con il cosiddetto “scramble”, ovvero il decollo immediato, due caccia F-2000 Eurofighter appartenenti all’Aeronautica Militare si sono immediatamente alzati in volo per cercare nei cieli il velivolo, decollato dall’Ungheria e diretto a Foligno.

I due caccia sono stati guidati dall’11° gruppo D.A.M.I. di Poggio Renatico, raggiungendo il velivolo, che hanno poi scortato fino a Foligno, dove è atterrato nel primo pomeriggio. Istanti di paura, dunque, tra Toscana e Umbria nel pomeriggio di domenica 21 luglio: fortunatamente l’aereo civile non aveva perso i contatti per guasti o incidenti, dunque tutto si è risolto per il meglio con l’intervento tempestivo e puntuale dell’Aeronautica Militare.