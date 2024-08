CALCIOMERCATO INTER: BISSECK PIACEVA IN PREMIER

Il calciomercato Inter si è arricchito di vari colpi in entrata, mettendo a punto anche una serie di uscite necessarie. Tra i giocatori che hanno “rischiato” di lasciare Milano c’è Yann Bisseck, che come spiegato da Sky Sport è stato vicinissimo al West Ham, che prima di prendere Todibo aveva provato ad avviare i dialoghi con il club nerazzurro per chiedere il difensore tedesco, per circa 30 milioni. La proposta è stata rifiutata dai nerazzurri, che hanno scelto di tenerlo e puntare su di lui in difesa.

Per quanto riguarda invece Albert Gudmundsson, ex obiettivo di mercato dell’Inter, il presidente e ad del club nerazzurro ne ha parlato ai microfoni di Dazn: “Poteva essere la ciliegina sulla torta per noi? Io credo che se ne sia parlato più a livello mediatico, che tra i club. Noi abbiamo effettuato un’indagine esplorativa, ma non abbiamo mai approfondito più di tanto. Il nostro organico offensivo era al completo sia dal punto di vista della qualità che dal numero. La cosa non ha mai avuto progressi”.

CALCIOMERCATO INTER: SERVE UN DIFENSORE

Il calciomercato Inter prosegue: il club necessita di un profilo simile a quello di Bisseck, come spiegato dal presidente e ad Beppe Marotta. “Stiamo seguendo una pista molto valida con Piero Ausilio e Dario Baccin, che sono molto abili a scovare i giovani” ha spiegato l’ex Juventus, che ha aggiunto come non ci sia ansia nella dirigenza, mancando ancora due settimane alla fine del mercato. Marotta non fa nomi: non è chiaro se l’obiettivo sia o meno Palacios.