CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Dybala no, Gudmundsson sì: Okoye sorpresa per la porta (13 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, COSA C’E’ DIETRO AI RUMORS?

Il calciomercato dell’Inter da diversi giorni vede “ronzare” i suoi rumors attorno un obiettivo d’attacco. La suggestione legata a Paulo Dybala sembra essere destinata a restare tale: l’argentino ha rifiutato un possibile passaggio in Arabia Saudita e l’Inter non sembra intenzionata a bussare alla Roma per la clausola rescissoria. Questo significa che l’obiettivo primario per aggiungere una punta al roster di Simone Inzaghi resta Albert Gudmundsson del Genoa, con Marotta che sta lavorando ai fianchi i rossoblu per ottenere un “sì”.

Questo perché Gudmundsson, pur essendo il pezzo pregiato del calciomercato in uscita dei Grifoni, ha dato ampio gradimento alla destinazione Inter e la richiesta per il giocatore islandese potrebbe alla fine assestarsi sui 25 milioni di euro. Cifra comunque importante per il calciomercato dell’Inter, ma Marotta sarebbe intenzionato a regalare un rinforzo importate a Inzaghi una volta piazzato Arnautovic. Inoltre Gudmundsson a 26 anni sarebbe un profilo anagraficamente più appetibile di Dybala, che oltre alla sua immensa classe continua a portarsi dietro tanti problemi fisici.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ANCORA UN NOME PER IL VICE-SOMMER

Quello che invece rischia ad assomigliare al casting di un talent show, nel calciomercato dell’Inter, è il susseguirsi di nomi per il ruolo di vice-Sommer. Le ultime notizie parlavano di Martinez del Genoa sempre sotto la linea di ingrandimento e di Bento che dal Brasile lancia segnali d’amore ai nerazzurri. Ma visto che le sorprese non finiscono mai, un nuovo nome si è inserito nella corsia di sorpasso per diventare il secondo del portiere svizzero ed è quello di una delle grandi rivelazioni dell’ultimo campionato, Maduka Okoye dell’Udinese.

Gli appassionati hanno ancora negli occhi le prodezze che il numero uno della nazionale nigeriana, in forza alla squadra friulana, ha sfoderato nella sfida-spareggio dell’ultima giornata in casa del Frosinone. Okoye è stato decisivo in tutto il girone di ritorno, prendendosi il posto da titolare tra i bianconeri al posto di Silvestri e ora l’Inter potrebbe cercare di portarlo a San Siro. L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato la notizia, con 12 milioni di euro i nerazzurri potrebbero chiudere l’affare, sicuramente più a buon mercato rispetto ai 20 milioni che l’Athletico Paranaense chiede per Bento.











