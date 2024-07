Calciomercato Juventus/ Il Borussia prova a trattenere Adeyemi ma Giuntoli fa sul serio (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GIUNTOLI VUOLE ADEYEMI MA IL TEDESCO NON È CONVINTO

Giorni movimentati per il calciomercato Juventus con i bianconeri alle prese con delle cessioni e alla ricerca di un nuovo esterno per completare l’attacco messo a disposizione di Thiago Motta in vista della nuova stagione. I nomi caldi rimangono quelli di Jadon Sancho del Manchester United e Karim Adeyemi del Borussia Dortmund con i bianconeri che stanno cercando l’affondo sul tedesco per via della giovane età e caratteristiche che piacerebbero molto a Motta. La richiesta del Borussia Dortmund per Adeyemi, secondo il Corriere dello Sport, si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro e la Juventus potrebbe avere la forza di tentare l’affondo dopo le cessioni di Soulé e Chiesa che sono ormai con le valigie in mano. Oltre che il Borussia Dortmund, per Adeyemi sarà da convincere anche il calciatore che si è detto essere felice in Germania e vorrebbe riprovare a giocarsi la Champions League da protagonista anche sotto la guida di Nuri Sahin.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ANCHE SAHIN FA MURO PER ADEYEMI

Lo stesso allenatore turco ha gelato le speranze degli juventini intervenendo ai microfoni di RuhrNachrichten parlando di come lui e Adeyemi si siano già confrontati con esiti positivi in vista della prossima stagione che vedrà Sahin debuttare sulla panchina dei gialloneri. Le speranze per il calciomercato Juventus, però, non tramontano con Giuntoli che non ha ancora mollato la presa e sta lavorando per convincere sia il calciatore che il Borussia Dortmund ad una cessione che rinforzerebbe in modo netto i bianconeri pronti a dare l’assalto al prossimo campionato. La questione dell’esterno rimarrà un tema centrale nel calciomercato Juventus soprattutto nel caso in cui Chiesa e Soulé venissero ceduti a cifre importanti che permetterebbero anche un acquisto importante a centrocampo con Koopmeiners che rimane il sogno e O’ Riley del Celtic la suggestiva scommessa.











