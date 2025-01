Calciomercato Juventus News: terzo colpo ufficiale, è arrivato Renato Veiga

Il calciomercato Juventus continua ad essere alla ricerca di un difensore centrale per completare tutte le richieste fatte da Thiago Motta alla sua dirigenza, sono diversi i profili che i bianconeri stanno seguendo per loro caratteristiche e cifre che permetterebbero le operazioni, dopo le chiusure di diverse operazioni, come quelle per Hancko, Araujo o Antonio Silva, Cristiano Giuntoli è passato ad altri profili, meno altisonanti e da prendere in prestito fino alla fine della stagione per sostituire Cabal e Bremer ma senza appesantire ulteriormente la rosa. Nel frattempo il calciomercato Juventus ha portato anche a compimento il terzo trasferimento della sua campagna acquisti.

In queste ore si è concluso per il calciomercato Juventus il trasferimento di Renato Veiga dal Chelsea in prestito secco fino a fine stagione, il tuttofare portoghese è arrivato nella serata di ieri all’aeroporto di Torino Caselle e in mattinata è arrivato al J Medical dove ha completato le visite mediche finite verso le 14.30, ora passerà nella sede della Juventus per la firma sul contratto che lo renderà un bianconero fino a giugno per poi nei prossimi giorni venire presentato ufficialmente dal club ai tifosi. L’operazione prevede 5 milioni per il prestito nelle casse del Chelsea per dare a Motta il difensore che voleva, alto e forte fisicamente ma anche veloce e che possa giocare anche come terzino, vista anche la cessione di Danilo al Flamengo.

Calciomercato Juventus News: Jeff Chabot e Lilian Brassier ultimi colpi per la difesa

I due nuovi nomi del calciomercato Juventus invece sono di due difensori centrali più classici che possano essere rocciosi e bravi nelle letture difensiva in fase di non possesso e che in fase offensiva possano aiutare nel gioco aereo, il primo nome che i bianconeri avrebbero individuato è quello di Jeff Chabot, difensore centrale ventiseienne tedesco dello Stoccarda con un passato in Serie A alla Sampdoria e allo Spezia e che tornato in Bundesliga ha dimostrato di poter essere molto affidabile, e lo ha fatto vedere anche quest’anno nella partita contro la Juventus. La trattativa non è semplice perché i tedeschi non vorrebbero venderlo e i bianconeri sarebbero obbligati ad acquistarlo a titolo definitivo per una cifra tra i 10 e i 15 milioni.

Il secondo nome invece del calciomercato Juventus che potrebbe anche essere acquistato con la formula del prestito, la difficoltà però sarebbe riuscire a mettere d’accordo tre squadre, la Juventus che vorrebbe il giocatore, l’Olympique de Marseille dove il calciatore gioca e lo Stade Brestois che detiene il cartellino, il calciatore in questione è Lilian Brassier, venticinquenne francese voluto fortemente da De Zerbi per la sua capacità di impostare il gioco ma che con il passaggio alla difesa a 3 ha perso il posto. Quest’anno ha giocato solamente 12 partite e ora è finito ai margini del progetto che si è dato il compito di riuscire a spodestare il PSG dal dominio della Ligue 1, la Juventus vorrebbe sfruttare questa situazione per prenderlo a cifre molto basse per il prestito ma la sua situazione contrattuale rende non facile l’operazione.