CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, GIÀ DUE CESSIONI A GENNAIO

Il calciomercato Lazio passa anche dalle cessioni. Ce ne sono state già due in questa sessione invernale, anche se non riguardavano degli elementi fondamentali, almeno a giudicare dal minuti in cui è stato impiegato e dal peso specifico in rosa dato a loro da Marco Baroni durante questi primi mesi da tecnico della Lazio. il primo è Diego Gonzalez, giovane attaccante che è stato ceduto all’Atlas fino al 31 dicembre 2025, dato che nel campionato messicano non si rispetta il periodo “agosto-giugno” come per la Serie A italiana circa la durata della stagione calcistica.

L’altra cessione è un po’ più importante dato che riguarda un trasferimento interno. Infatti Akpa-Akpro, ex salernitana tra le altre, è stato ceduto al Monza in prestito, anche se in un certo senso si può già definire definitivo. Questo perché il contratto del centrocampista scadrà a giugno 2025 dunque sarà sarà libero o di restare a Monza, se si troverà bene in Brianza, oppure andare in qualsiasi altra squadra poiché la Lazio non ci vuole puntare ulteriormente.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, DOPPIO COLPO DALL’EMPOLI?

il calciomercato Lazio, per quanto riguarda gli acquisti, è ancora abbastanza fermo. Questo perché molto dipenderà da Jacopo Fazzini: il centrocampista dell’Empoli è nelle idee di Baroni e c’è già stata una prima offerta con formula del prestito biennale più obbligo di riscatto a 15 milioni. L’Empoli sembra tirare un po’ la corda per aumentare la cifra per la cessione. L’unica paura in casa Lazio è il possibile arenarsi della trattativa di calciomercato con il Napoli già alla finestra, però ad oggi la squadra capitolina vanta una corsia preferenziale per gli ottimi rapporti con l’Empoli. A proposito della squadra Toscana ci sarebbe un altro giocatore che potrebbe fare lo stesso identico percorso, lasciando la Toscana biancoblu per la squadra biancoceleste della Capitale e si tratta del difensore Ismajli.

Già adocchiato da Juventus, Inter e Napoli per questa sessione di calciomercato, l’albanese difficilmente si muoverà vista la lotta per la salvezza agguerrita, ma mai come quest’anno sta dimostrando le sue qualità attirando su di sé gli occhi delle big.