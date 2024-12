CALCIOMERCATO INTER, DUELLO CON LA JUVENTUS PER ISMAJLI

Gli anni passano anche per la difesa di Simone Inzaghi con il calciomercato Inter che rimane vigile in cerca di un’occasione per possa aggiungere qualità e solidità alla retroguardia dei nerazzurri in vista di questo finale di stagione. Acerbi è ancora alle prese con gli infortuni così come Pavard e Darmian che son ai box per lo stesso motivo e lasciano la responsabilità della difesa ad un De Vrij che può anche lui raccontare una lunga storia di infortuni.

Calciomercato Inter/ Torino su Arnautovic. Pio Esposito è l'attaccante del futuro (23 dicembre 2024)

In questo contesto, Marotta ha messo gli occhi su Ardian Ismajli di proprietà dell’Empoli, capitano e protagonista di una stagione sopra le righe che lo sta definitivamente consacrando dopo qualche ottima presenza sporadica nella sua carriera. Sul difensore dell’Empoli c’è anche l’interesse della Juventus che potrebbe decidere di virare su di lui anche se ha contatti già ben avviati per Hancko e Antonio Silva e considera Ismajli come un piano C in caso di non riuscita di uno dei due acquisti.

Calciomercato Inter News/ Yann Bisseck da blindare, suggestione Nico Paz (21 dicembre 2024)

CALCIOMERCATO INTER, STANKOVIC POTREBBE ESSERE IL DOPO SOMMER

Il calciomercato Inter dei prossimi anni si prospetta essere meno significativo del solito perché i nerazzurri stanno crescendo una serie di talenti molto interessanti che stanno dimostrando il loro valore nonostante la giovane età. Uno dei casi più clamorosi è quello di Filip Stankovic, figlio di Dejan, che sta stupendo tutti con delle prestazioni straordinarie tra i pali della porta del Venezia con Di Francesco che ha deciso di dargli piena fiducia relegando in panchina un portiere esperto come Joronen.

Il portiere serbo sta mostrando sicurezza e reattività nelle sue partite e anche la dirigenza dell’Inter se ne sta accorgendo con un Sommer 36enne e un Josep Martinez che sembra non aver stregato Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter News/ Bijol sempre l'osservato speciale, Gila e Hien nel mirino (19 dicembre 2024)