Calciomercato Lazio News, le ultime mosse…

Il calciomercato Lazio si sta muovendo per soddisfare le richieste fatte da Marco Baroni e quindi aggiungere alla sua rosa un centrocampista in più con specifiche caratteristiche tecniche e che possa interpretare più posizioni all’interno del rettangolo di gioco, offrendo all’allenatore più soluzioni. Il primo nome sulla lista, e non è una novità, è quello di Jacopo Fazzini, centrocampista italiano classe 2003 di proprietà dell’Empoli cercato anche da Napoli e Fiorentina e che in questa stagione ha mostrato belle prestazioni alla corte di D’Aversa.

Fazzini è un centrocampista dinamico e tecnico che può sposarsi bene con i dettami tattici di Baroni e che può andare a ricoprire il ruolo di Matias Vecino, ai box per una lesione muscolare che dovrebbe tenerlo fuori fino a febbraio. La difficoltà che la Lazio può incontrare è quella della formula del trasferimento, infatti il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, per permettere che Fazzini lasci la squadra toscana già da gennaio pretende che il trasferimento venga fatto a titolo definitivo per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, mentre l’offerta della Lazio è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Calciomercato Lazio News, le alternative a Fazzini

Per via di questa difficoltà il calciomercato Lazio si sta spostando su nuovi profili, sulla carta meno costosi o più facili da acquisire, il primo nome è quello di Eljif Elmas, centrocampista offensivo del Red Bull Lipsia con un passato in Italia con la maglia del Napoli. Tra tutti i profili ricercati è il giocatore con le caratteristiche più simili a quelle di Jacopo Fazzini e con l’esperienza più europea ma la squadra tedesca difficilmente lo lascerà partire se non con la sicurezza di incassare una cifra importante.

Le altre alternative a Fazzini e a Elmas sono due profili giovani e con caratteristiche un po’ diverse da quelle richieste da Baroni, in quanto garantiscono meno duttilità in campo e una minore spinta offensiva portando però una fase difensiva maggiore. Il primo nome viene proprio dalla Serie A ed è quello di Medon Berisha, centrocampista albanese del Lecce che in questa stagione è sceso in campo solo in 7 occasioni offrendo anche un assist, l’altro nome viene dalla Francia ed è quello di Valentin Atangana, diciannovenne francese in forza allo Stade Reims con cui ha disputato 16 partite in questa stagione.

