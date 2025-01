CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, GUARDIOLA VUOLE ROVELLA

Il calciomercato Lazio potrebbe perdere uno dei propri giocatori chiave. Nicolò Rovella è senza dubbio uno dei protagonisti principali di questi primi mesi molto positivi di Marco Baroni in biancoceleste, motivo per cui molte squadre hanno messo gli occhi su di lui. L’ex Genoa, Juventus e Monza è il cuore pulsante del centrocampo della Lazio e perdere lui significa rinunciare al regista della squadra, abile a caricarsi sulle spalle spesso e volentieri la maggior parte delle azioni. Quando però un giocatore brilla troppo, è facile che catturi le attenzioni altrui. Ed è proprio il caso di Rovella che avrebbe addirittura stregato i dirigenti di una delle squadre più forti al mondo, anche se se attualmente un po’ in difficoltà, vale a dire il Manchester City.

Secondo Il Messaggero, la società inglese sarebbe disposta a mettere sul piatto la bellezza di 40 milioni di euro per portarlo subito a Manchester, cercando in questa maniera di sopperire all’assenza del Pallone d’oro Rodri. I biancocelesti possono contare sulla volontà del ragazzo di restare nel club della Capitale, unica sua priorità. Certamente andrà ascoltata la versione di Lotito che davanti ad una cifra simile potrebbe pensare di dare il via libera, mettere a bilancio una grande plusvalenza e finanziare questa sessione di calciomercato Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, L’EVENTUALE SOSTITUTO È GIÀ PRONTO

Il calciomercato Lazio non è solo cessioni. Ci sarebbe infatti una lista interessante di possibili colpi per migliorare ulteriormente una squadra che attualmente è quarta in campionato con 35 punti collezionati in 19 partite. Tra questi c’è Reda Belahyane che rappresenterebbe alla perfezione il “dopo Rovella”. Anch’esso regista molto tecnico e veloce, l’attuale calciatore del Verona è tra i pochi ad essere sempre sopra la sufficienza tra gli scaligeri.

Il campionato del Verona ha visto la squadra chiudere il girone d’andata con 19 punti, una media spaccata di un punto a partita, portandosi ai primi di gennaio a +2 dal Lecce terzultimo. Insomma, una stagione che potrebbe avere ancora molto da dire. Ciò non toglie che alcuni pezzi pregiati potrebbe salutare prima del tempo e uno di questi è proprio Belahyane. C’è però un ostacolo a questo colpo di calciomercato Lazio non indifferente, stando a quanto riporta Footmercato, il calciatore ha una valutazione che si aggira in torno ai 12 milioni di euro e su di lui avrebbe messo gli occhi l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, da sempre attento da buon italiano ai migliori talenti che arrivano dalla Serie A.

