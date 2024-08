CALCIOMERCATO MILAN: CONTATTI CON IL TOTTENHAM

Il calciomercato Milan si accende con il nome di Emerson Royal che potrebbe arrivare prima del previsto. L’esterno destro brasiliano, di proprietà del Tottenham, potrebbe approdare a Milano già la prossima settimana: l’obiettivo della dirigenza è quello di regalarlo a Fonseca per l’inizio del campionato, fissato a sabato 17 a San Siro. Già oggi, come spiega La Gazzetta dello Sport, ci saranno nuovi contatti tra i due club dopo che da Milano è stata ritoccata la proposta economica. Il club inglese, dal canto suo, ha abbassato di molto la sua valutazione iniziale di venticinque milioni: ora il tetto è fissato a quindici più bonus.

CALCIOMERCATO MILAN: EMERSON ROYAL VUOLE IL MILAN

Emerson Royal non ha mai nascosto il desiderio di vestire la maglia rossonera, ma Levy non è un uomo d’affari con il quale è semplice trovare un’intesa. Per questo la dirigenza del Milan sta attendendo le sue mosse, non avendo intenzione di rilanciare ulteriormente. I rossoneri non vogliono infatti superare i 15 milioni per l’esterno. I contatti sono particolarmente intensi anche con l’Udinese per Samardzic: il Milan dovrà arrivare a soddisfare la richiesta dei friulani di 20 milioni e più, mentre Ibrahimovic e Moncada sperano in un piccolo sconto, come spiega il Corriere dello Sport. In attesa di un accordo, Samardzic aspetta: il trequartista vuole solo il Milan e non vede l’ora di approdare in rossonero.