Calciomercato Milan News, nuovo obiettivo dalla Ligue 1

Il calciomercato Milan lavora per portare in rossonero un grande colpo tra Marcus Rashford e Kyle Walker, non entrambi perché uno solo è lo slot libero per gli extracomunitari, oltre ai grandi nomi però Geoffrey Moncada vuole rinforzare immediatamente la rosa di Sergio Conceiçao per permettere all’allenatore portoghese di tentare il tutto per tutto nella lotta verso un posto in Champions League nella prossima stagione, o almeno un posto nelle competizioni europee di minore importanza. Per questo i dirigenti del Milan stanno attenzionando un nuovo nome per il centrocampo che come spesso è capitato negli ultimi anni arriverebbe dalla Ligue 1.

Il nome in questione del calciomercato Milan è quello di Habib Diarra, centrocampista classe 2004 senegalese ma di cittadinanza francese, non andrebbe quindi ad occupare lo slot extracomunitario, che gioca nello Strasburgo, squadra di cui è anche capitano a soli vent’anni e con cui in questa stagione ha giocato 16 partite nelle quali ha realizzato 4 gol e 2 assist. Diarra è una centrocampista dai piedi buoni ma anche molto dinamico e con capacità di inserimento nell’area offensiva, può occupare tutte le zone del centrocampo e giocare come mezzala in un centrocampo a tre, davanti alla difesa in un centrocampo a due o persino da trequartista.

Calciomercato Milan News, due addii prossimi all’ufficialità

Il calciomercato Milan si muove intanto in uscita e inizia a salutare due calciatori esuberi ormai della rosa rossonera e che non sono mai stati considerati pezzi importanti della squadra neanche negli anni passati con la maglia dei diavoli. Il primo è Luka Romero, l’esterno argentino arrivato a parametro zero dalla Lazio e considerato un ottimo prospetto per il futuro, dopo una stagione e mezza e dopo due prestiti, uno all’Almeria e uno all’Alaves, lascerà Milano e l’Europa in maniera definitiva per aggregarsi al Cruz Azul, club messicano, per 3,5 milioni di euro.

Il secondo nome del calciomercato Milan che dovrebbe lasciare Milano è quello di Fodé Ballo-Touré, terzino senegalese che con il Milan ha passato tre stagioni e ha vinto uno scudetto e che quest’anno è stato messo fuori progetto e aggregato al Milan Futuro. Su di lui c’è l’interesse di un club di Ligue 1, il Le Havre che è alla ricerca di un terzino sinistro e ha individuato in Ballo-Touré il giusto profilo tra esperienza ed economicità, se andasse in porto il trasferimento sarebbe a titolo definitivo e per una cifra tra l’1 e i 2 milioni di euro.