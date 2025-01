CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL FUTURO DI TOMORI RIMANE IN BILICO

Sono ore calde quelle del calciomercato Milan con i dirigenti rossoneri che stanno cercando di capire come muoversi per consegnare a Conceição una rosa completa che sia in grado di recuperare terreno in campionato e andare avanti in Champions League. Uno dei nomi più caldi di questo calciomercato Milan è quello di Fikayo Tomori che rimane ancora di proprietà dei rossoneri ma ha alle spalle un forte pressing della Juventus di Cristiano Giuntoli che è alla caccia di un nuovo difensore e vorrebbe proprio l’inglese. Tomori ha le caratteristiche giuste per completare la rosa dei bianconeri ma Conceição ha chiesto di non farlo partire per poterlo mettere al centro del progetto anche se quest’idea potrebbe cambiare nel giro di qualche ora. L’idea dei bianconeri rimane ancora quella di prelevarlo in prestito con un riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro e i rossoneri non possono ignorare una proposta simile anche perché arriva in un reparto numericamente coperto.

Calciomercato Milan/ Vlahovic-Walker, due ipotesi stuzzicanti e forse concrete (oggi 12 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CONTINUA IL PRESSING PER RASHFORD MA OCCHIO AL BARCELLONA

Il calciomercato Milan sta lavorando anche in entrata ed è pronto ad affondare il colpo per Marcus Rashford di proprietà del Manchester United ma messo ai margini del progetto tecnico di Amorim che non lo vede adatto alla sua idea di calcio. Il Milan, dopo aver salutato Okafor, sta cercando un altro esterno che possa giocare anche in attacco e il nome dell’inglese sembra essere perfetto anche per Conceição che ha chiesto qualità e dinamicità alla sua nuova squadra. L’operazione andrà avanti solo con un prestito e sul calciatore è forte l’interesse del Barcellona che avrebbe la disponibilità per pagare il suo stipendio e garantire al calciatore il minutaggio giusto. Rimane forte anche l’interesse del Borussia Dortmund che ha ceduto Malen ed è alla ricerca di un nuovo esterno che possa arricchire le scelte di Sahin. Secondo Sky Sport, oggi è il Milan aspetta la risposta definitiva dal calciatore che ha riflettuto sul suo futuro ed è pronto ad aggregarsi ad una nuova squadra che non sia il suo Manchester United.