CALCIOMERCATO MILAN: ABRAHAM SI ALLONTANA

Il calciomercato Milan fa registrare un allontanamento di Tammy Abraham dal Milan: sull’attaccante è piombato in maniera importante il West Ham che non ha ancora formulato un’offerta ufficiale. L’interesse degli inglesi, però, è concreto: la rosa ha bisogno di arricchirsi di un attaccante e la Roma vuole cedere l’attaccante, come spiega La Gazzetta dello Sport. Resta però ancora vivo l’interesse di calciomercato del Milan, con i rossoneri che sarebbero pronti ad un nuovo assalto per l’inglese. L’eventuale arrivo del calciatore è però legato alla partenza di Jovic, che dovrà lasciare lo slot necessario in attacco per accogliere il calciatore giallorosso.

CALCIOMERCATO MILAN: FONSECA BLINDA SAELEMAEKERS

A parlare del calciomercato del Milan è stato anche l’allenatore, Fonseca, che ha espresso una serie di preferenze dopo la sfida al Monza nel trofeo Berlusconi. Il tecnico rossonero, parlando di Saelemaekers, ha dichiarato: “Per me non ci sono dubbi, deve restare. È un giocatore di squadra che può far bene in più posizioni, lavora tanto sia difensivamente, sia offensivamente. Mi piace molto”. Si avvicina sempre più, invece, l’arrivo di Fofana che aspetta la mossa decisiva dei rossoneri: ha chiesto infatti al Monaco di non essere utilizzato e sta continuando ad allenarsi a parte in attesa del Milan.