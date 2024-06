Calciomercato Milan news/ Interesse per André Trindade. Pellegrini in, Pellegrino out (25 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OCCHI SU UN MEDIANO DEL CAMPIONATO BRASILIANO

Movimenti interessanti per il calciomercato Milan che sta vedendo i rossoneri protagonisti di diverse trattative di mercato che potrebbero arricchire la rosa a disposizione di Paulo Fonseca per la prossima stagione. Secondo MilanNews, la dirigenza rossonera sarebbe fortemente interessata al brasiliano André Trindade del Fluminense che ha caratteristiche da mediano ma una buona qualità per interpretare diverse posizione del centrocampo. Trindade è un classe 2001 che sta facendo un’ottima impressione in Brasile conquistando diversi club che hanno messo gli occhi su di lui per via della sua abilità in interdizione ed un numero impressionante di passaggi completati che lo rendono anche un potenziale registra del centrocampo di Fonseca. André Trindade è un regista molto interessante con una buona abilità nel dribbling che, però, in Serie A potrebbe adattarsi anche a giocare da mezz’ala di contenimento di un centrocampo a tre anche se la trattativa è ancora in fase embrionale.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Occhi puntati su Guirassy. Emerson Royal, fissato il costo (25 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OFFERTA PER LUCA PELLEGRINI MALDINI VERSO IL MONZA A PARAMETRO ZERO

Si muove anche in uscita il calciomercato Milan con Marco Pellegrino che è appena tornato dal prestito alla Salernitana ma è in uscita e i rossoneri vorrebbero provarlo a cedere a titolo temporaneo per farlo crescere ed adattare al calcio professionistico di alto livello. Pellegrini è stato richiesto nella sua Argentina dove, fino ad ora, si è fatto avanti l’Independiente che vorrebbe prenderlo in prestito per una stagione con l’idea di riuscire, in caso di prestazioni convincenti, ad acquistarlo a titolo definitivo da un Milan che non sembra molto convinto del calciatore dopo la brutta stagione in Serie A. In uscita dal Milan anche Daniel Maldini che, secondo l’esperto di calciomercato, Di Marzio, non rinnoverà con il Milan e si svincolerà per tornare da Adriano Galliani al Monza che sembrerebbe averlo convinto con l’idea di responsabilizzarlo e concedergli maggiore minutaggio dopo una stagione convincente fatta in Brianza. In entrata il Milan sta provando a convincere la Lazio a cedere l’esterno sinistro Luca Pellegrini che ha disputato un ottima stagione. Per ora la Lazio ha alzato un muro alla offerta di calciomercato dei dirigenti del Milan, anche perché intorno al terzino si sta aprendo un’asta internazionale con West Ham, Betis e Aston Villa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA