Non sono stati giorni semplici nella Casa del Grande Fratello e continua a respirarsi aria di tensione tra i concorrenti. Dopo le furiose litigate tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes il gruppo sembra spaccato in due e, ad accentuare ulteriormente tensioni e divisioni, è un provvedimento disciplinare impugnato dalla produzione in seguito ad alcuni comportamenti giudicati inaccettabili. Gli autori sono infatti intervenuti a causa della ripetuta violazione del regolamento da parte di alcuni concorrenti.

Come mostra un video pubblicato sul sito del reality, Luca Calvani e Amanda Lecciso hanno raccolto il gruppo in salone. Incaricati dalla produzione, di fronte a tutti i coinquilini hanno letto un comunicato molto importante e che impone severe conseguenze: “Inquilini, a causa delle ripetute violazioni del regolamento – divieto di togliersi il microfono e toccare le telecamere – il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%. Avete a disposizione 280 euro“.

Regolamento violato e budget decurtato per i concorrenti del Grande Fratello, spiazzati di fronte al comunicato. Luca Calvani, dopo averlo letto, ha subito imposto una riflessione collettiva sottolineando che tutti, partecipando al programma, hanno accettato di sottostare ad un regolamento ben preciso e per questo va rispettato, e sbotta: “A causa di alcuni, pagano tutti!“.

Tuttavia Jessica Morlacchi lamenta che puntare il dito contro qualcuno di specifico non è corretto, ma Amanda Lecciso spiega che il loro non è un attacco individuale ma una semplice riflessione generale: “Siamo tutti colpevoli, chi più chi meno“. Prende parola anche Luca Calvani che, in un clima già piuttosto teso e segnato da divisioni nel gruppo, replica alla cantante: “Secondo me chi ha la coda di paglia alza il dito e fa una domanda“. L’attore, infine, lancia un consiglio a tutti: “D’ora in poi righiamo dritto, stiamo più attenti e prendiamoci le responsabilità“.

