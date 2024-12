Durante le feste di Natale e in particolare a Capodanno, aumenta l’attenzione alla prevenzione degli incidenti domestici, specialmente per chi ha in casa bambini piccoli che rischiano di farsi male con i componenti degli addobbi ma soprattutto con fuochi d’artificio e giochi pirotecnici. Anche se questi sono certificati come sicuri e a norma per l’utilizzo in famiglia e al chiuso infatti, il pericolo resta sempre, specialmente per gli occhi che sono la parte più esposta a eventuali danni anche causati da oggetti considerati innocui. La pediatra specialista in oculistica infantile Maria Antonietta Stocchino, intervistata dal Corriere della Sera, ha dato qualche consiglio utile ai genitori sia per evitare situazioni potenzialmente rischiose sia per intervenire in caso di lievi infortuni casalinghi.

La prima avvertenza è quella di non sottovalutare materiali che possono aderire alla parte esterna del bulbo oculare e provocare abrasioni come fiocchi e nastri, brillantini ma anche la carta dei regali. Se il bambino accidentalmente si provoca una piccola infiammazione dovuta proprio al distacco di piccole parti e di conseguenza tende a grattarsi l’occhio, la prima cosa da fare è quella di sciacquare la parte possibilmente con un flacone di soluzione fisiologica sterile, da tenere sempre in casa perchè più sicura dell’acqua del rubinetto in caso, anche per disinfettare le ferite.

Come prevenire e trattare incidenti agli occhi dei bambini a Capodanno 2025

Proteggere gli occhi dei bambini durante le feste di Natale e Capodanno è importante per prevenire incidenti che possono avere conseguenze anche gravi, ma oltre all’attenzione sui componenti e oggetti pericolosi, bisogna anche sapere come intervenire subito per minimizzare i danni. Il consiglio dell’oculista pediatrica Maria Antonietta Stocchino è quello di verificare immediatamente l’entità del disturbo valutando subito l’aspetto dell’occhio. Nella maggior parte dei casi, come conferma la dottoressa potrebbe bastare un risciacquo accurato con soluzione fisiologica, ma se i sintomi non si alleviano in breve tempo occorrerà una visita medica.

Quello che invece va supervisionato con maggiore cautela è invece l’uso dei giochi pirotecnici, comprese le stelline, candeline e fontane dalle quali possono staccarsi piccole scintille che potrebbero provocare lesioni e ustioni, quindi mai lasciare che i bambini giochino da soli con i fuochi d’artificio ed evitare di farli avvicinare troppo una volta accesi. Un altro oggetto rischioso può essere il tappo dello spumante, che quando si stacca può raggiungere una velocità elevata e indurre una contusione. In questi casi, i danni potrebbero essere seri e per evitare traumi come distacco di retina, o addirittura la perdita della vista potrebbe essere necessario rivolgersi al pronto soccorso.