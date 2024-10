Caridad Rivera è la moglie di Matthew Modine, l’attore di “Full Metal Jacket” e “Stranger Things”. I due si sono incontrati per la prima a New York. L’attore, all’epoca lavorava come chef in un ristorante di lusso, e l’incontro con Caridad è stato del tutto fortuito. La donna, infatti, si è recata nel ristorante dove lavorava l’attore per ritirare del cibo d’asporto e in quel momento è scattato un colpo di fulmine. Matthew Modine è rimasto affascinato dalla bellezza di Caridad iniziando a conversare con lei. Poco dopo i due hanno cominciato a frequentarsi dando vita ad una bellissima e lunga storia d’amore.

Dal loro amore, infatti, sono nati anche due splendidi figli: il primogenito Boman Mark Rivera Modine che lavora come scrittore, regista e produttore. Poi è arrivata la figlia Ruby Wylder Rivera Modine che lavora come attrice, ballerina e cantante nella band “Ruby Modine & the Disease”.

Caridad Rivera e Matthew Modine: dal loro amore due figli

Ma chi è Caridad Rivera, la moglie di Matthew Modine? Classe 1956, Caridad è nata il 1 gennaio a Los Angeles sotto il segno del Capricorno. La donna ha origini portoricane, anche se non si sa molto dei suoi genitori. La sua famiglia si è trasferita negli Stati Uniti prima della sua nascita e da allora considera gli Stati Uniti la sua casa.

Non solo la moglie di Matthew Modine, visto che Caridad Rivera proprio come il marito si è fatta conoscere nel mondo del cinema recitando in tre pellicole: “The Red Room”, “Theater of Horror” e “Lost Cos”. Nel film The Red Room del 2007 Caridad Rivera ha interpretato il personaggio di Dancer, mentre nel film horror “Theatre of Horror” del 2018 ha interpretato il ruolo di Audrey. Infine il film “Los Cos” del 2022 in cui Caridad è apparsa come Lady Mufajah.