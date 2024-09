Non si conoscono moltissimi dettagli della vita privata e sentimentale di Tyrone Power, ad eccezione del bellissimo legame instaurato con la moglie Carla Collins. Per il fratello di Romina Power si tratta del secondo matrimonio, dopo quello finito male con DeLane Matthews, madre di suo figlio Tyrone Keenan. Oggi quindi il cuore di Tyrone power batte unicamente per Carla, attrice e conduttrice canadese affermata e molto famosa negli Stati Uniti.

Dando una sbirciata alla biografia della moglie di Tyrone, infatti, apprendiamo che è una comica, presentatrice e scrittrice molto apprezzata dal pubblico americano. Nel corso della sua carriera si è esibita in lungo e in largo per il Nord America, protagonista di spettacoli divertenti e appassionati. Non trapela molto però sulla sua storia d’amore con Tyrone, forse perché la coppia è la prima a prediligere un approccio più riservato nei confronti dei media.

Carla Collins, chi è e di cosa si occupa la moglie di Tyrone Power

Di sicuro Carla Collins ha costruito una carriera di tutto rispetto nel panorama statunitense e non sono mancati i riconoscimenti e i premi per il suo talento e le sue doti che denotano una grande versatilità. Nel 2015 si è aggiudicata il premio Comedian Of The Year dal Southern California Motion Picture Council, dopodiché si è presa regolarmente il suo spazio alla conduzione in Canada, diventando la prima donna a tenere regolarmente un programma radiofonico su una stazione commerciale senza la co-conduzione con nessun collega uomo.

Insomma, Collins ha dimostrato di poter fare strada unicamente con le sue forze e con le sue qualità. Doti di forza e indipendenza che probabilmente hanno ammaliato e conquistato il marito Tyrone Power.