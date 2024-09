Carlo Aloia sarà uno dei nuovi protagonisti dell’edizione 2024 dello show Ballando Con le Stelle, evento trasmesso su RaiUno e che vedrà come conduttrice la ‘solita’ Milly Carlucci. Carlo è uno dei nuovi ballerini che accompagnerà i vip per la trasmissione, lavorerà in coppia con un volto noto come Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore Paolo Bonolis e da tempo alla ribalta televisiva. Ecco chi è Carlo Aloia, il ballerino di Ballando con le Stelle 2024.

Carlo Aloia è nato a Roma il 3 Marzo 1986 ed ha quindi 38 anni, svolge questo lavoro da diversi anni e ora avrà una grande chance dal punto di vista televisivo. Un uomo che fa del ballo la sua più grande passione, ha cominciato a danzare quando aveva addirittura solo 11 anni e da quel momento non si è più fermato. Una persona chiave nella sua vita è stato sicuramente Riccardo Cocchi, colui che per anni è stato il suo insegnante e che detiene grandi record.

Cocchi ha vinto infatti ben cinque volte il titolo di ballerino campione del mondo e nel corso degli anni Aloia ha raggiunto in parte questi importanti record. Nell’ultimo decennio e non solo Carlo è riuscito ad arrivare in finale ai campionati nazionali ed Internazionali di ballo (leggasi in Gran Bretagna e nel British Open) ed ha avuto un ruolo nella trasmissione Burn the Floor Dubai. Carlo ha inoltre lavorato in passato come fotomodello, altra sua grande passione.

Carlo Aloia, fidanzata e le sue passioni: dettagli anche sulla sua vita privata

Il ballerino Carlo Aloia ha un’importante esperienza internazionale e vanta davvero tanti successi. Tra le altre cose va sottolineato che ha vinto per ben due volte il titolo di campione italiano di latino-americano, e da sempre coltiva una grande passione e viene considerato tra i migliori nel suo lavoro. Ora una nuova opportunità a Ballando con le Stelle, c’è grande curiosità per vederlo al lavoro.

Per quel che riguarda la vita privata Carlo Aloia è fidanzato con Jlenia Intravaia Firoluttina ed il prossimo anno la coppia avrà la loro prima figlia. Ad annunciare la lieta notizia è stata propria la coppia, mediante un bellissimo messaggio sui propri canali social: “Siamo felicissimi di condividere con voi che la nostra piccola famiglia sta crescendo! Questa è una grande notizia per noi e non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo incredibile viaggio”, il messaggio completo.

Una curiosità riguarda la decisione di Sonia Bruganelli di avere come partner Carlo Aloia. Allo show partecipa come ballerino anche Angelo Madonia, il compagno di Sonia ma la coppia ha preferito di lavorare in maniera separata, Madonia sarà in gara con Federica Pellegrini e Sonia parteciperà insieme a Carlo Aloia. Il ballerino non è molto attivo sui social, nonostante i suoi recenti post sulla trasmissione. Ha comunque al momento 13 mila e 400 follower.