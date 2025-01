Tutto su Carlo Amleto: chi è l’attore e comico

Tra i nomi nuovi della comicità italiana spicca anche quello di Carlo Amleto che oggi, martedì 28 gennaio 2025, è tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Stasera tutto è possibile. Carlo Amleto è un musicista, comico e attore italiano nato a Caltanissetta nel 1993. Sin da bambino, la sua passione è la musica e comincia così a studiare pianoforte e composizione. Comincia così ad esibirsi e, affascinato dal mondo dello spettacolo, si appassiona anche alla recitazione diplomandosi presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.

Stasera tutto è possibile 2025/ Anticipazioni e ospiti 28 gennaio: da Biagio Izzo a Vincenzo De Lucia

Comincia così a lavorare come attore teatrale partecipando a spettacoli come Il mercante di Venezia di William Shakespeare e Il Misantropo di Molière. Entra poi a far parte della compagnia teatrale Contenuti Zero Varietà con cui si esibisce su diversi palcoscenici italiani.

La vita privata di Carlo Amleto

Il successo per Carlo Amleto arriva con la televisione. Appassionato di musica e recitazione, continua a coltivare tutte le sue passioni. Come attore, così, entra nel cast di Viola come il mare, la fiction di canale 5 con Francesca Chillemi e Can Yaman e partecipa anche al cortometraggio Cuore segreto. Inoltre, con il suo talento comico conquista anche il palco di Zelig.

Peppe Iodice: chi è, la moglie Elisa Caruso, le figlie Sofia e Gloria/ Vita privata super riservata e...

Una carriera poliedrica quella di Carlo Amleto che si sta facendo sempre più spazio nel mondo dello spettacolo. Anche in Stasera tutto è possibile è pronto a divertirsi, ma anche a divertire i telespettatori tuffandosi nei vari giochi che animeranno tutta la serata. Per quanto riguarda la vita privata, invece, non si sa assolutamente niente. Super discreto e riservato, sui social, non pubblica nulla della propria quotidianità.