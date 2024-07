Calciomercato Fiorentina News/ Salta Theate, va in Arabia da Pioli. Almqvist è un obiettivo (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SALTA THEATE IN DIFESA

Fino a ieri sembrava possibile aprire una trattativa per il calciomercato Fiorentina con Arthur Theate. Questo non avverrà poiché il difensore belga, ex Bologna tra le altre, saluterà il Rennes per accasarsi in Arabia Saudita, più precisamente all’Al Ittihad di Stefano Pioli, sempre più vicino alla firma.

Poteva essere un rinforzo per Palladino, ma non sarà così. Per la difesa dunque bisognerà guardarsi attorno e il nome che è venuto fuori nelle ultime ore è quello di Valentini. Il giocatore del Boca Junior, cercato anche dalla Roma, potrebbe essere un’idea dato che il suo contratto scadrà a dicembre 2024.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, THORSTVEDT DAL SASSUOLO È UN’IPOTESI

La lista degli obiettivi del calciomercato Fiorentina è però molto lunga. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche un nome per la porta ovvero Audero, tornato alla Sampdoria dopo l’annata da vice Sommer all’Inter. A centrocampo invece ci sarebbe una tripla possibilità: Vranckx, il favorito, seguito da Thorstvedt del Sassuolo e infine Blanco.

In attacco c’è tanta attesa per scoprire il nome di chi arriverà dopo l’acquisto di Moise Kean. Si cerca un attaccante fisico (Dallinga del Tolosa) così come un esterno. Per quest’ultima posizione ci sarebbe Almqvist, ex Lecce che sarebbe entusiasta di tornare in Serie A.

