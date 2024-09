Da qualche anno a questa parte, ormai, Carmen Russo deve fare i conti con l’assenza dei suoi genitori. Nel 2019 mamma Giuseppina ha “raggiunto” papà Giovanni, lasciando sprofondare la showgirl nello sconforto più totale. “Il nostro cuore a pezzo non vogliamo credere e accettare l’idea di non poterla più rivedere”, aveva detto Carmen Russo poco dopo aver annunciato la scomparsa di mamma Giuseppina. Prima di quella data, la celebre ballerina aveva perso anche papà Giovanni e con la morte di sua madre ha visto definitivamente svanire i suoi punti di riferimento.

“A nostra figlia Maria abbiamo detto che sei volata in cielo”, le parole commosse di Carmen Russo. Tanti i ricordi legati ai suoi genitori, con papà e mamma che sono sempre stati al suo fianco in ogni decisione importante. “Mamma mi ha amato e cresciuto e la ringrazio per i valori che mi ha trasmesso. Mi manca ma sono certo che Dio la ha tra le sue braccia”.

Carmen Russo, la mancanza dei genitori e l’amore di Enzo Paolo Turchi

Il sollievo di Carmen Russo, pensando ai genitori scomparsi, è che ora possano finalmente essersi incontrati nell’aldilà, l’uno al fianco dell’altro. “E la vostra mano resterà posata sulla mia mano per sempre”, l’auspicio commovente della showgirl.

A darle manforte, in tutti questi anni, c’è stato il marito Enzo Paolo Turchi, anche lui pieno di ricordi, talvolta dolorosi, legati ai genitori. “All’età di quattro mio padre ci abbandonò”, ricorda il marito della Russo in una intervista. “Mia madre, che già aveva visto morire due figlie, uccise da un carro armato, perse la testa. Spariva per giorni. Così mi ritrovai a dormire dove capitava e a fare le pulizie in una bisca per mangiare almeno un panino”.

