Carovana di fuoco, film su Rete 4 diretto da Burt Kennedy

Martedì 21 gennaio 2025, la programmazione televisiva del pomeriggio di Rete 4 prevede, alle ore 16:30, la messa in onda del film western intitolato Carovana di fuoco.

Questo progetto cinematografico è stato prodotto nel 1967 e vede alla regia il noto film maker statunitense Burt Kennedy, che aveva raggiunto la notorietà proprio in quell’anno con la pellicola Tempo di terrore con Henry Fonda.

La colonna sonora del film Carovana di fuoco è invece opera di Dimitri Tiomkin, compositore russo che nel corso della sua carriera ha vinto per 3 volte il Premio Oscar, con le musiche di Mezzogiorno di fuoco (1952), Prigionieri del cielo (1954) e Il vecchio e il mare (1958).

Nei panni del pistolero Taw Jackson troviamo una delle più grandi star della storia cinematografica hollywoodiana, il grande John Wayne, conosciuto nel settore anche con il soprannome di “The Duke” e volto di numerosi lungometraggi western di grande successo, che lavorerà nuovamente con il regista sei anni più tardi in Quel maledetto colpo al Rio Grande Express (1973). Al suo fianco un’altra celebrità dello spettacolo statunitense, l’attore Kirk Douglas, conosciuto anche per essere il padre dell’attore Michael Douglas, candidato per 3 volte al Premio Oscar per le sue interpretazioni ne Il grande campione, Il bruto e la bella e Brama di vivere. Nel cast del film Carovana di fuoco anche Howard Keel, Robert Walker Jr., Keenan Wynn, Bruce Cabot e Joanna Barnes.

La trama del film Carovana di fuoco

Carovana di fuoco segue le vicende di Taw Jackson (John Wayne), un uomo che vive nel selvaggio West e che finalmente, dopo tre lunghi anni, è uscito di prigione e può assaporare di nuovo la libertà. Il protagonista, in realtà, era stato accusato ingiustamente da un uomo di nome Pierce (Bruce Cabot), con l’unico obiettivo di impossessarsi delle sue proprietà una volta che fosse stato arrestato.

Durante tutto il periodo di prigionia, Jackson non ha fatto altro che progettare la sua vendetta, escogitando il modo migliore per tornare in possesso delle sue terre.

Pierce, infatti, grazie ad una serie di raggiri è riuscito a completare il suo piano, diventando l’unico proprietario del ranch e della miniera d’oro dell’uomo.

È così che Jackson decide di assaltare la diligenza che custodisce l’oro del suo acerrimo nemico.

Riuscire in questa missione, però, sarà molto più difficile di quanto aveva immaginato, ma il protagonista potrà contare sull’aiuto di un suo grande amico e abile pistolero, Lomax (Kirk Douglas).

Ad affiancarli anche un ragazzo alle prime armi, Billy Hyatt (Robert Walker Jr.), con cui Jackson ha condiviso la prigione, e un indiano di nome Orso che cammina (Howard Keel).

Il gruppo dovrà affrontare le guardie che proteggono la carovana, uomini esperti e abili con le pistole, ma il fuoco della vendetta che brucia in Jackson sarà più forte di qualunque difficoltà e, con l’aiuto dei suoi compagni e del suo talento, riuscirà a portare a termine il suo piano.