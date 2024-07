Caterina, figlia adottiva Simona Ventura/ La conduttrice: “non ha mai avuto un momento di crisi”

Caterina è la figlia adottiva di Simona Ventura, la conduttrice televisiva di successo che dopo la nascita dei figli Niccolò e Giacomo Bettarini, nati dal matrimonio con l’ex marito Stefano Bettarini, ha deciso anche di adottare. Caterina Ventura è figlia di una parente della conduttrice, che non poteva occuparsene, ed è stata data in affidamento a Simona nel 2006, quando era appena nata, per poi essere adottata legalmente dalla conduttrice nel 2014: “Abbiamo moltiplicato per due l’amore intorno a lei”, aveva detto Simona Ventura in un’intervista di tempo fa. L’adozione di Caterina Ventura è avvenuta quando la conduttrice era single e in particolare dopo un dramma capitato ad un’amica scomparsa improvvisamente per un aneurisma cerebrale: “ho cominciato a chiedermi che cosa sarebbe accaduto a Caterina, se fosse capitato lo stesso a me”.

Simona Ventura, tutto sul matrimonio con Giovanni Terzi/ Dagli ospiti ai testimoni: "Sarà festa meravigliosa"

La Ventura inizia così ad informarsi su cosa fare per poter iniziare le pratiche d’adozione: “il mio avvocato mi disse che, a differenza degli altri due miei figli, lei non sarebbe stata tutelata. Così ho cominciato l’iter dell’adozione speciale per cui avevo i requisiti, perché la bambina è mia parente di secondo grado”. Naturalmente per poter procedere con le pratiche di adozione era fondamentale avere il benestare dei genitori naturali arrivato poco dopo, anche se parlando della figlia adottiva Simona Ventura ha confessato: “l’iter è stato lungo, è durato tre-quattro anni, ma non abbiamo mollato mai. Oggi Caterina ha il mio cognome ed è entrata nell’asse ereditario come Niccolò e Giacomo”.

Location del matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi/ Dove si svolge la funzione?

Simona Ventura e il rapporto con la figlia adottiva Caterina

La figlia adottiva di Simona Ventura è da sempre parte della famiglia della conduttrice che ha raccontato come sono andate le cose: “l’ho adottata quando ero single, nel 2014. Aveva un mese e mezzo ed era in una casa famiglia perché i suoi genitori non potevano occuparsi di lei. Prima mi è stata data in affido per due anni, poi per altri due, quindi ho ottenuto l’affidamento a tempo indeterminato”. In realtà la mamma di Caterina è una cugina della conduttrice ed è grazie ai genitori naturali se la conduttrice ha potuto adottarla. In lacrime a Ballando con le stelle ha, infatti, spiegato: “Io deve ringraziare i genitori di Caterina perché se non c’erano loro io non avrei avuto Caterina e io le ho ho detto ‘guarda che hanno firmato e potevano non farlo ed anche quello è gesto d’amore di genitori che pensano al bene del bambino e non di loro stessi.”

Simona Ventura, che abito indossa per il matrimonio con Giovanni Terzi?/ "Non voglio essere sobria"

Oggi la figlia adottiva di Simona Ventura ha 17 anni, è a tutti gli effetti sua figlia equiparata ai figli naturali Nicolò e Giacomo e ha un bellissimo rapporto con la mamma e i fratelli, ma anche con la mamma naturale visto che è a conoscenza della sua storia. “Quando Caterina aveva 5 anni, le ho raccontato la sua storia” – ha raccontato la Ventura consapevole di essere un personaggio pubblico. “C’era il rischio che lo venisse a sapere in altro modo. Le ho spiegato che era una bambina fortunata perché aveva ben due mamme” – ha precisato la Ventura che parlando della figlia che ha addottato ha sottolineato: “i servizi sociali mi hanno aiutata a gestire quello che definiscono l’iter della conoscenza. E, per fortuna, Caterina non ha mai avuto un momento di crisi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA