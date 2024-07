Catlow, diretto da Sam Wanamaker

Martedì 23 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia western del 1971 dal titolo Catlow. Il film è diretto dal regista Sam Wanamaker, celebre per avere curato le riprese di alcuni episodi della serie tv di successo Colombo.

Le musiche hanno invece la firma del musicista e compositore britannico Roy Budd, che nel corso della sua carriera ha realizzato le colonne sonore per oltre 50 pellicole, tra cui Carter, Sinbad e l’occhio della tigre e I 4 dell’Oca selvaggia.

Il protagonista di Catlow è interpretato dall’attore russo Yul Brynner, interprete tra gli anni ’50 e ’60 di alcuni film entrati nella storia cinematografica, come I dieci comandamenti (1956), Salomone e la regina di Saba (1959) e I magnifici sette (1960).

Al suo fianco l’attore Richard Crenna, celebre per il personaggio del colonnello Trautman nei primi 3 capitoli della saga di Rambo, e l’attore Leonard Nimoy, diventato famoso a livello internazionale grazie al ruolo di Spock nel franchise di fantascienza Star Trek.

La trama del film Catlow: amici e nemici dentro e fuori dalla legge

Catlow narra le avventure dello sceriffo Ben Cowan (Richard Crenna), in viaggio nei selvaggi territori del West, alla ricerca di un suo grande amico e vecchio compagno sul campo di battaglia, Jet Catlow (Yul Brynner), con l’obiettivo di arrestarlo con l’accusa di furto di bestiame.

Una volta raggiunto l’uomo, Cowan lo dichiara in arresto, ma non riesce a portare a termine la sua missione poiché vengono raggiunti da un celebre pistolero, Miller, assunto dai mandriani derubati per uccidere il ladro.

Catlow riesce però a sfuggire e, arrivato nella cittadina di Abilene, vende il bestiame che aveva rubato, pronto ad investire il denaro ricavato per realizzare una ditta in un’area più pacifica.

Lo sceriffo Cowan è però deciso a far prevalere la legge, così tenta nuovamente di arrestarlo ma, anche questa volta, l’ex amico riesce a farla franca grazie all’aiuto di alcuni compagni.

Nel frattempo Catlow riceve una soffiata molto interessante: è in arrivo un importante carico d’oro dal Messico.

L’uomo decide così di mettersi in viaggio, con lo sceriffo alle sue spalle, convinto che quell’oro sia quello che era stato rubato tempo prima ai federali durante la guerra.

Durante il suo inseguimento, Ben salva per caso la vita al nipote del generale Calderon, che per ricompensarlo gli offre di restare per qualche tempo a casa sua, visto che nel frattempo il capitano Vargas è alle prese con il trasferimento del prezioso carico.

Catlow è ormai pronto a mettere le mani sull’oro, ma anche questa volta troverà il suo vecchio amico davanti a sé, che riuscirà finalmente ad arrestarlo.

Entrambi, però, si trovano di fronte a un pericolo inaspettato: un sanguinoso attacco degli indiani Kiowa.

Per fortuna il capitano Vargas accorre in loro soccorso e i due uomini possono riprendere il loro viaggio…