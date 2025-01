Cenerentola, il film Disney in onda questa sera su Rai 1

La prima serata televisiva di Rai 1 in questo venerdì 3 gennaio 2025 prevede alle ore 21:30 la messa in onda di un grande classico della Disney, Cenerentola. Si tratta di una versione realizzata nel 2015 per cui rappresenta un vero e proprio adattamento cinematografico dell’omonima fiaba. La produzione è firmata dalla Walt Disney Pictures in collaborazione con tante altre case cinematografiche tra cui Kinberg Genre e Allison Shearmur Mentre la distribuzione nei botteghini italiani è stata presa in carico dalla Walt Disney Studios Motion Pictures.

La regia di Cenerentola è stata affidata a Kenneth Branagh con il soggetto tratto dalla fiaba scritta da Charles Perrault mentre la sceneggiatura è stata rivista da Chris Weitz. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Patrick Doyle, i costumi di scena sono stati realizzati da Sandy Powell mentre il trucco è frutto del lavoro di Naomi Donne. Nel cast di Cenerentola ci sono Lily James, Richard Madden, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Stellan Skarsgard, Derek Jacobi, Nonso Anozie e Ben Chaplin.

Cenerentola, la trama del film classico Disney in onda oggi su Rai 1

Nel film Cenerentola siamo in un mondo fatato dove vive una bella ragazza di nome Ella. La sua vita è ricca di soddisfazioni e di amore grazie al padre che ha un così ricco mercante di tessuti e alla mamma. Tra loro c’è un legame speciale che purtroppo si spezza quando la mamma muore per una terribile malattia. Qualche anno più tardi suo padre decide di risposarsi anche per avere una figura femminile all’interno della casa che si possa occupare della figlia. Si innamora di una vedova di un vecchio amico Lord che all’apparenza sembra elegante, gentile ma anche altera. La donna dopo il matrimonio va a vivere presso la Casa del suo nuovo marito insieme alle due figlie avute dalla precedente relazione ossia Anastasia e Genoveffa. Inizialmente le cose sembrano andare nel migliore dei modi ma non appena il marito si allontana da casa per occuparsi in prima persona nei suoi affari, la matrigna decide di rinchiudere la povera Ella nella soffitta della casa anche perché è estremamente gelosa e invidiosa della sua bellezza e dolcezza.

Le cose purtroppo precipitano quando il papà muore per via di una malattia contratta durante uno dei suoi lunghi viaggi. La morte dell’uomo getta la famiglia in una situazione di difficoltà economica alla quale la matrigna decide di porre rimedio licenziando tutta la servitù e costringendo la povera Ella ad occuparsi delle faccende domestiche. Un giorno stanca di tutti questi maltrattamenti la giovane donna decide di scappare e di andare nella foresta dove si imbatte nel principe. Per i due è colpo di fulmine ma la povera Cenerentola decide di tenere celati il suo nome e il suo cognome. Di non poter vivere questo genere di favola d’amore ritorna nella sua casa getta nella disperazione del principe il quale decide di organizzare un ballo con l’intento di riuscire a ritrovarla. Principe promette che quando ritroverà una donna convolerà a nozze dando così un futuro al suo regno ma dovrà fare i conti con i trucchetti e gli ostacoli e frapporranno la matrigna e le sue due figlie.