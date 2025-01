Cetto c’è senzadubbiamente, Canale 5: in tv il seguito di “Qualunquemente” e “Tutto tutto niente niente”

Lunedì 6 gennaio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Canale 5, alle ore 23,15, la commedia satirica del 2019 dal titolo Cetto c’è senzadubbiamente. Il film è l’ultimo capitolo della “Trilogia du Pilu” ed è diretto dal cineasta Giulio Manfredonia, che aveva già girato “Qualunquemente” (2011) e “Tutto tutto niente niente” (2012). Anche in questa occasione il protagonista è interpretato dall’attore e comico Antonio Albanese, che ha raggiunto il successo negli anni ’90 con la trasmissione “Mai dire Gol”, nei panni di uno dei suoi personaggi più iconici, quelli di Cetto La Qualunque, in una delle sue numerose interpretazioni in cui affronta con leggerezza e ironia alcune delle tematiche più attuali, come la diversità culturale, le differenze sociali e l’integrazione razziale. Nel cast di Cetto c’è senzadubbiamente anche: Nicola Rignanese, Gianfelice Imparato, Caterina Shulha, Davide Giordano, Massimo Cagnina, Mario Cordova e Mario Patanè.

Cetto c’è senzadubbiamente, trama: capitolo conclusivo de la “Trilogia d’u pilu”

Cetto c’è senzadubbiamente riprende la storia di Cetto La Qualunque che, dopo le sue esperienze in politica, ha deciso di trasferirsi in Germania. Sono trascorsi 10 anni dai fatti del capitolo precedente, e il protagonista è diventato un affermato imprenditore grazie alla sua catena di pizzerie.

Un giorno, però, riceve una telefonata inaspettata: sua zia, poco prima di morire, gli svela di essere l’ultimo membro rimasto di un’antica famiglia nobile italiana. Trepidante di poter vantare questo titolo così ambito, Cetto decide di rientrare in Italia insieme a tutta la sua famiglia.

Arrivato sul posto, Cetto viene avvicinato da una serie di pseudo personaggi che proveranno a spingerlo a candidarsi come nuovo re del Paese, ristabilendo il Regno delle Due Sicilie. Inizia così per il protagonista un’avventura tanto folle quanto grottesca, tra intrighi politici e tradimenti inaspettati, che porteranno Cetto a rivoluzionare la propria vita, senza però rinunciare alla sua personalità colorita e ai suoi modi particolarmente sfacciati. Cetto c’è, senzadubbiamente non è solo il capitolo conclusivo della “Trilogia d’u pilu”, ma è anche il 22° progetto cinematografico che ha visto coinvolto l’attore e comico Antonio Albanese.