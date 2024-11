CHI È ALESSANDRO STOCCHI? “DOPO TANTI UOMINI GELOSI E POSSESSIVI…”

Chi è Alessandro Stocchi, compagno di Nadia Bengala, e cosa sappiamo della loro storia d’amore? Ritorno sul piccolo schermo per la showgirl ed ex modella di origini siracusane che, nel salotto televisivo di Rai 2, si racconterà partendo dalle vicissitudini della figlia, Diana Schivardi, e del suo percorso di disintossicazione dalla droga: ma la partecipazione dell’ex Miss Italia a “Storie di donne al bivio” di Monica Setta ci dà anche l’occasione per parlare dell’attuale partner, l’uomo entrato nella sua vita dopo la fine del primo e unico matrimonio dell’opinionista ed ex modella, e sul quale a dire la verità non conosciamo molto (una costante nei rapporti sentimentali della diretta interessata, come vedremo). Proviamo dunque a scoprire chi è Alessandro Stocchi, compagno di Nadia Bengala.

Chi è Otto Schivardi, ex compagno di Nadia Bengala/ "Padre di Diana? Lei ha un vuoto nel cuore da quando..."

Come accennato sopra -e pure in un ritratto di Otto Schivardi, ex marito della diretta interessata, in cui parliamo della loro breve love story e poi della separazione- non vi sono molti dettagli sulle liaison avute dalla 62enne: infatti, nel raccontare chi è Alessandro Stocchi, compagno di Nadia Bengala, dobbiamo riprendere il discorso fatto per l’uomo con cui ha avuto l’unica figlia Diana, ovvero che l’opinionista tv è molto abbottonata sull’argomento e non solo parla poco dei suoi uomini nelle sue (peraltro più rare, di recente) apparizioni sul piccolo schermo, ma anche attraverso i propri profili social raramente fa qualche accenno alla propria sfera sentimentale e a Stocchi.

Olga Plachina, chi è la moglie di Aldo Montano/ L'ex campione: "siamo amanti di una normalità epica"

NADIA BENGALA, LA RIVELAZIONE CHOC: “SOLO IO SO LE BOTTE CHE HO…”

Ma per avere qualche informazione su chi è Alessandro Stocchi, compagno di Nadia Bengala, dobbiamo affidarci alle poche ‘briciole’ ricavabili dalle sue interviste e dalle bio molto scarne sul diretto interessato. Di sicuro Stocchi, che di professione fa l’imprenditore, è soprattutto l’uomo col quale la Bengala ha ritrovato finalmente un po’ di serenità dopo alcune relazioni ‘tossiche’, ma anche la persona con cui affronta assieme la delicata situazione di Diana, tra la condanna inflitta qualche tempo fa alla figlia avuta da Otto Schivarci e la decisione di andare in una comunità per curare dei problemi di tossicodipendenza. I due starebbero assieme oramai dal lontano 2007 e, a quel che sappiamo, il loro incontro sarebbe arrivato parecchio tempo dopo il divorzio di Nadia dal precedente compagno.

Chi è Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala/ "Vive in una realtà tutta sua: poteva essere vittima del..."

Se non è possibile sapere molto di più su chi è Alessandro Stocchi, compagno di Nadia Bengala, di sicuro possiamo immaginare quali siano i motivi per cui l’ex vincitrice del concorso di bellezza per eccellenza sia ancora assieme a lui e abbia trovato una sua stabilità a livello sentimentale. Infatti, accennando alle storie avute in precedenza, e quindi facendo indirettamente un complimento al suo attuale partner, la Bengala aveva raccontato una volta al magazine ‘Oggi’ che il rapporto tormentato con gli uomini non si era limitato solo alla sfera affettiva ma pure sul lavoro: Nadia infatti aveva confessato che l’universo maschile l’ha spesso bloccata (“Sono tutti dei gran gelosi e possessivi”), venendo perfino sabotata quando le si proponeva un lavoro. “Si è scatenata una gelosia morbosa, talvolta pure violenza. Solo io so le botte…” aveva confessato, aprendo lo scrigno dei ricordi su alcuni dolorosi episodi del suo passato.