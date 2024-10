Alfred Ekhator, il fidanzato di Anna è finito nel mirino del web dopo il tradimento a Temptation Island 2024

Il percorso di Alfred Ekhator è arrivato al suo punto di svolta nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2024, quando ha ceduto all’attrazione per la tentatrice Sofia e l’ha baciata davanti alle telecamere. Un colpo di scena che, in realtà, non ha stupito più di tanto il pubblico, convinto che prima o poi Alfred avrebbe tradito la fidanzata, come d’altronde ha già fatto in passato.

Il bacio con Sofia è stato, d’altra parte, anticipato da molti atteggiamenti ambigui e, in alcuni casi, anche piccanti, che hanno palesato il forte interesse del ragazzo nei confronti della tentatrice. Se a questo aggiungiamo il fatto che sia Alfred che Sofia si sono sbilanciati su un eventuale conoscenza fuori da Temptation Island 2024, è chiaro dove questa conoscenza sarebbe andata a finire.

Alfred Ekhator pronto al falò di confronto con Anna a Temptation Island 2024

Nonostante la prevedibilità delle azioni di Alfred Ekhator, sia la fidanzata Anna che il pubblico a casa è rimasto scioccato di fronte al tradimento di lui davanti alle telecamere. Sono perciò fioccati insulti e accuse nei confronti del ragazzo, che intanto ha cercato di mettere una pezza a quanto fatto, chiedendo lui stesso il falò di confronto con la fidanzata Anna. “Le mie risposte le ho avute. È inutile continuare. – ha annunciato ai compagni di Temptation Island – Sono venuto per capire e ho capito. Le dirò la verità, quello che non ho mai fatto fuori. Glielo dirò in faccia, ne subirò le conseguenze ma farò quello che mi sento. Non posso mentire a me stesso e prima lo stavo facendo. Mi dispiace per i genitori, li ringrazio e ringrazio lei ma per il bene di tutti e due è meglio così”. Non resta che vedere che finale avrà questo falò di confronto.