Amal, dall’eliminazione al ritorno in studio a Uomini e Donne

Ama sempre più protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Bellissima, ha conquistato le attenzioni di Michele Longobardi sin dal primo incontro. Il tronista, infatti, l’ha subito scelta per portarla in esterna non nascondendo il proprio interesse. Di fronte, tuttavia, alla decisione di Amal di uscire anche con Alessio Pecorelli, Michele aveva fatto un passo indietro fino a quando la stessa corteggiatrice, chiuso il capitolo Alessio, ha deciso di dedicarsi unicamente alla conoscenza con Michele. Il tronista che, più volte, l’ha definita la corteggiatrice più bella, non ha mai nascosto il proprio trasporto.

Contemporaneamente, tuttavia, ha ammesso di avere tanti dubbi e incertezze che sono diventati prepotenti quando Amal ha deciso di andare via da un’esterna dopo pochi minuti. Di fronte a tante critiche ricevute, la corteggiatrice ha deciso di lasciare la trasmissione.

Il ritorno di Amal a Uomini e Donne

Nonostante la scelta di Amal di abbandonare Uomini e Donne chiudendo così la conoscenza con Michele, quest’ultimo non si arrende e decide di prendere in mano la situazione. Nella puntata di Uomini e Donne del 29 novembre, Maria De Filippi mostra così un filmato in cui Michele raggiunge Amal in camerino dove tra i due va in onda un nuovo confronto.

Dopo un botta e risposta intenso, Amal decide di tornare sui propri passi e di non chiudere le porte a Michele a cui, ammette, di essere molto interessata. La corteggiatrice, così, si presenta in trasmissione per ricominciare a corteggiare Michele che, però, in esterna, è uscito con una nuova corteggiatrice con la quale c’è stato anche un bacio. Il ritorno di Amal in trasmissione, dunque, darà la svolta al trono di Michele portando quest’ultimo a concludere il prima possibile la sua avventura in trasmissione?