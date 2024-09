Quando mancano poche ore all’esordio del Grande Fratello 2024, arriva una novità non da poco per quanto riguarda la composizione del cast dei concorrenti. Dopo la squalifica di Lino Giuliano, entrerà al suo posto nella casa Amanda Lecciso, la sorella di Loredana – e Raffaella – che è sempre stata molto lontana dalla luce dei riflettori e ne consegue grande curiosità per la scelta dei vertici Mediaset di puntare su di lei per rimpolpare il cast dei concorrenti del Grande Fratello 2024.

Ma chi è Amanda Lecciso, nuova concorrente del Grande Fratello 2024 al posto di Lino Giuliano? Come anticipato, il focus sulla sorella di Loredana Lecciso è arduo dato che non avendo quasi mai avuto a che fare con il mondo dello spettacolo risulta difficile reperire informazioni corpose sul suo conto. Certo è che tale aspetto vale come valore aggiunto nell’ottica del reality: un modo per ottenere quel grado di incertezza e di ‘inaspettato’ che potrebbe alimentare dinamiche impreviste.

Amanda Lecciso, vita privata della nuova concorrente del Grande Fratello 2024: l’attore Ivo Micioni è ancora il suo compagno?

Partiamo col dire che Amanda Lecciso – sorella di Loredana e Raffaella Lecciso – è la più piccola delle 3 e l’unica apparizione nel mondo della tv pare sia risalente al 2006 con una piccola parte nel film Parentesi Tonde. Soprannominata ‘Dada’ da giovanissima ha coltivato come le sorelle la passione per la danza senza però intraprendere una vera e propria carriera nel settore a differenza di Loredana e Raffaella Lecciso.

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata, compagno o marito di Amanda Lecciso: nuova concorrente del Grande Fratello 2024 al posto di Lino Giuliano? Come racconta Novella 2000, la sorella di Loredana Lecciso ha un figlio di 10 anni nato dalla relazione avuta con l’attore Ivo Micioni, noto attore. Ad oggi però non si hanno notizie sull’attuale stato sentimentale; magari proprio grazie al Grande Fratello 2024 scopriremo se nella sua vita c’è un fidanzato, un compagno o un marito.

