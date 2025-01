Anna Paola Andreini è tra i concorrenti finalisti di “Io Canto Senior“, ex insegnante che durante la semifinale di Io Canto Senior ha duettato con Benedetta Caretta sulle note del brano “Comme d’habitude”. “Ma che bello! Ma dove siamo a Las Vegas! Che meraviglia” esclama Gerry Scotti.

Poi si entra nel vivo con il voto della giuria: Claudio Amendola “ci è molto piaciuto, mi permetto di dire anche visto che siamo nella semifinale, quella chiusura potevamo evitarla, c’è stata una forte indecisione. Il nostro voto è 17”. Poi è la volta di Orietta Berti: “cantandola in inglese è molto più semplice, mentre in francese è più difficile. Noi abbiamo dato un 18”.

Anna Paola Andreini critica Iva Zanicchi e Orietta Berti a Io Canto Senior

Durante la semifinale di Io Canto Senior, Anna Paola Andreini ha avuto da ridire su alcuni commenti della giurate Iva Zanicchi e Orietta Berti. Dietro le quinte la concorrente ha dichiarato: “nella primissima puntata quando ho fatto il promo c’è stato il commento della signora Zanicchi che ha detto ‘sentite come canta questa signora più vecchia di me. Mi sono sentita come all’asilo. Mi ha dato fastidio il commento della signora Berti che secondo lei quando ho cantato L’Inno all’Amore andava abbassato per me. La mia voce in quella canzone non ha bisogno di niente, l’ho trovato tecnicamente un commento che non aveva alcuna base di conoscenza di tecnica vocale. Mi sono molto meravigliata”.

Iva Zanicchi ha prontamente replicato: “non ricordo di aver detto, era una battuta. Tutti sanno che ho 84 anni e tra poco ne avrò 85, lei è una ragazzetta”. Anche Orietta Berti ha risposto alla concorrente: “penso che Inno all’Amore sia una canzone sensuale. Pensi signora quando facciamo i dischi nuovi cambiamo la tonalità 5,6 volte perchè l’autore vuole sentire come rende di più il pezzo. Noi abbiamo delle tecniche antiche, se le ho fatto un appunto è perchè non arrivava bene nelle note acute”.