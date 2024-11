Anna Pettinelli torna a Verissimo, questo pomeriggio domenica 17 novembre, per aggiornare Silvia Toffanin e il pubblico sulla sua vita privata e i suoi progetti professionali. Vita privata che, non più tardi di qualche mese fa, era stata sconvolta dalla rottura col nuovo compagno Giuseppe. Purtroppo la loro storia d’amore è naufragata, dopo le tante belle parole che Anna aveva speso per il fidanzato. Le cose sono cambiate tra loro, non è chiaro per quale motivo, ma la Pettinelli non ha ha nascosto la sua delusione, proprio in un recente passaggio dalla Toffanin.

Carolina Russi, chi è la figlia di Anna Pettinelli/ "C'è una cosa che non le dico spesso, ma..."

“Le persone non sono quelle che sembrano. Sono single di nuovo. Ci siamo lasciati per motivi che non sto qui a spiegare. Io sto benissimo e sto meglio di prima”, la confessione su Canale 5. Dunque, nonostante la fine del suo amore con Giuseppe, Anna Pettinelli sembra non aver subito contraccolpi emotivi.

Quella volta in cui Anna Pettinelli si sposò a Las Vegas: “Ero un po’ sbronza”

D’altronde nel corso degli anni la coach di Amici si è costruita una corazza che l’ha aiutata ad attutire le delusioni in amore e ripartire sempre con maggiore slancio. Dopo Stefano e Giuseppe, così, Anna Pettinelli guarda al futuro con serenità e senza piangersi addosso. Per quanto riguarda il passato preferisce prenderla con filosofia e se possibile facendosi una bella risata.

Anna Pettinelli, chi sono gli ex compagni/ Da Stefano Macchi al papà di sua figlia Carolina

Risata che scatta immediatamente quando ripensa a quella che è stata e che lei stessa definisce la più grande bravata della sua vita. Proprio nel salotto di Verissimo, la Pettinelli ha raccontato di essersi sposata per la prima volta a Las Vegas, poco dopo aver compiuto la maggiore età. “Ero un po’ sbronza e così ho fatto la bravata di sposarmi”, ha confessato davanti ad una incredula Toffanin.