Arisa è tra i cantanti protagonisti del concerto – evento “L’Anno che verrà“ trasmesso in diretta su Rai1. La lunga notte che segna la fine del 2024 e l’ingresso nel 2025 sarà rallegrata anche dalla splendida voce de La Notte tornata alla ribalta quest’anno grazie al singolo “Canta Ancora”, colonna sonora del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Dopo l’esclusione dal prossimo Festival di Sanremo 2024, la sua quarta di seguito, la cantante non si è persa d’animo, anzi intervistata da Alessia Lanza nel podcast Mille Pare ha confessato: “bisogna lavorare duro, creare dentro se steso i mezzi per stare bene”. Non solo, parlando del compito dell’artista, Rosalba Pippa ha sottolineato l’artista deve lavorare molto su di sé, bisogna alimentarsi di cose che facciano bene e sostenersi sempre”.

Una Arisa forte e decisa quella che traspare dalle parole rilasciate ad Alessia Lanza anche se la cantante non ha nascosto di sentirsi in diverse occasioni inadeguata in particolare quando fa pensieri critici su di se. Nasce così una lunga e profonda analisi che la porta a confrontarsi ripetutamente con se stessa anche se i dubbi restano sempre.

Arisa: “Le paranoie cambiano continuamente, ma non si può passare la vita a farsi la guerra”

La ricerca di un artista molte volte parte proprio dalle sue fragilità e dal suo mondo interiore, anche se spesso è una lotta contro il tempo che passa. Ad un certo punto però ti rendi conto che non c’è altro da fare che accettarsi così come si è. Lo sa bene Arisa che ha sottolineato: “non si può passare la vita a farsi la guerra, bisogna darsi tregua”. Una tregua cha la voce di Sincerità ha iniziato a darsi non solo nella vita professionale, ma anche in quella privata arrivando alla conclusione “io sono questo, ti dono quello che sono. Sono una persona normale”.

Restano i dubbi e le paure che si porta sin da quando era una ragazzina. “Certi giorni pensi di aver fatto delle cose belle e ti senti più forte, meritevole, altre volte pensi di dover fare di più” – ha confessato la cantante che ha compreso che per raggiungerà la serenità devi volerlo e sceglierlo. “Dobbiamo pensare che anche se oggi non siamo stati bravi e simpatici, sicuramente abbiamo fatto qualcosa di buono” – ha detto la cantante.