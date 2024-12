Giovane e dal talento quasi disarmante; torna, in vista delle semifinali di Ballando con le stelle 2024, Aurora Scarsi ovviamente in coppia con il suo compagno di mille avventure all’insegna della danza, Alessandro Ronchetti. La sua è la terza volta in prima serata su Rai Uno dopo le esibizioni magistrali osservate a novembre, occasioni conquistate grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle ‘On the road’.

Guillermo Mariotto lascia giuria di Ballando con le Stelle nel 2025?/ Futuro in bilico: dubbi sulla conferma

Ma chi è Aurora Scarsi? Come già anticipato, parliamo di una giovane ballerina dal talento indiscutibile. Nonostante abbia appena 16 anni può vantare una bacheca di assoluto valore e prestigio. Ancor prima di mettersi in evidenza nello spin off del talent condotto da Milly Carlucci – Ballando con le stelle ‘On the road’ – è riuscita a conseguire medaglie e vittorie prestigiose, alcune delle quali proprio al fianco di Alessandro Ronchetti con il quale, anche per le semifinali, condividerà ancora il palcoscenico di Rai Uno.

Finalisti Ballando con le stelle 2024: chi sono?/ Bianca Guaccero favorita, Federica Pellegrini la sorpresa?

Aurora Scarsi alle semifinali di Ballando con le stelle 2024: fiore all’occhiello della danza italiana

Non si sa molto della vita privata di Aurora Scarsi: non sappiamo se abbia oppure no un fidanzato e considerando la giovane età è sicuramente meglio che la sua attenzione sfugga agli occhi indiscreti della cronaca rosa. Diverso è il caso per i suoi meriti professionali: vincitrice – con Alessandro Ronchetti – ai World of Dance nella categoria Junior è pronta a rappresentare ancora una volta l’Italia anche in vista della finale dei World Dance che avrà luogo prossimamente negli Stati Uniti d’ America. Restando all’attualità, in vista delle semifinali di Ballando con le stelle 2024 tornerà nella pista del talent con la fianco Alessandro Ronchetti al fine di conquistare nuovamente la giuria con la sua immensa bravura.