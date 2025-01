Tutto su Bilal, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Bilal è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne giunto in trasmissione per conoscere e corteggiare Gloria Nicoletti. Il 54enne è stato sposato ma non ha avuto figli. E’ originaria del Libano ma vive a Noli in provincia di Savona. Lavora come Sales Area Manager per un’azienda di Genova e gira molto il mondo per lavoro. Bilal ha già partecipato in passato a Uomini e Donne e nella stagione in corso ha deciso di tornare in trasmissione per Gloria Nicoletti che, colpita dal suo fascino, ha deciso di conoscerlo. Non tutto, però, sta andando nel migliore dei modi.

Nella puntata di Uomini e Donne del 21 gennaio 2025, infatti, durante un confronto tra Bilal e Gloria, emergono delle incomprensioni e dei problemi di coppia al punto che il cavaliere non ha concesso l’esclusiva alla dama ma ha deciso di conoscere anche altre persone, in particolare Agnese.

Bilal e Gloria Nicoletti: confronto a Uomini e Donne

Bilal e Gloria, al centro dello studio, spiegano che per entrambi non è scattato nulla di forte. Gloria, inoltre, spiega di aver fatto un passo indietro quando Bilal ha ammesso che, anche di fronte ad un grande amore, non andrebbe mai a vivere in città amando il mare. “Lui soffre tutte le città, si sente soffocare se non è al mare”, dice la dama. “Se devo essere castigato in una citta solo per amore non sarei comunque felice”, ha aggiunto il cavaliere.

Discorso diverso con Agnese con cui c’è stato un bacio. Tra i due le cose sembrano andare bene soprattutto perché lei dice di essere alla ricerca di una casa per l’estate a pochi minuti dal luogo in cui vive il cavaliere. “Lei vive a Milano ma sta cercando una casa per l’estate a 5 km da dove vivo io”, dice lui. “Necessito di una persona che abbia la capacità di stare bene con me ma senza essere in simbiosi”, aggiunge Agnese che, con Bilal, ha diversi punti in comune.