Forse non tutti sanno che Marcello Mastroianni ebbe una appassionante e altalenante relazione con Catherine Deneuve de la Bella di giorno di Luis Buñuel, il film che la portò in cima ai desideri e alle fantasie del pubblico maschile. Ma Catherine Deneuve, prima di innamorarsi di Mastroianni, ebbe altre relazioni molto chiacchierate tra cui quella con il regista Vadim, con cui diventò mamma di Christian, oltre al matrimonio col fotografo David Bailey. Curioso che quest’ultima storia, di fatto, fosse una relazione aperta. Infatti pare che Catherine Deneuve avesse iniziato una relazione con il regista François Truffaut, mentre il matrimonio con Bailey si esauriva nel giro di appena un paio di anni.

D’altronde Catherine Deneuve era all’epoca una ragazza in cerca di passioni ed emozioni forti. Ed è proprio dalle emozioni che si fece nella conoscenza con Marcello Mastroianni, non riuscendo però ad evitare il medesimo finale. “La nostra storia si è esaurita perché non ho più stimoli”, disse lei annunciando la chiusura del suo rapporto con l’attore italiano.

Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni, così lei si stancò di lui: “Non amo trascinarmi nella noia”

“Non voglio trascinare le cose nell’abitudine e nella noia”, aveva spiegato l’interprete francese, lasciando Marcello a bocca asciutta. Mastroianni si consolerà altrove, anche se manterrà l’abitudine – o l’incapacità – a non riuscire a troncare i rapporti di sua iniziativa. “È che io vorrei farle felici tutte, è quella la mia pretesa. Ci sentiamo furbi, ma quando ne vuoi troppe alla fine non ne hai nessuna”, spiegherà poi in una intervista televisiva sul finire degli anni ottanta.

Dopo la rottura con Catherine Deneuve, come dicevamo, Mastroianni trovò un nuovo amore e fu quello di Anna Maria Tatò, che resterà al suo fianco fino alla sua morte nel 1996 per via di un tumore al pancreas.