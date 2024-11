Ciao Sono Vale è una cantautrice in gara a Sanremo Giovani, il programma condotto da Alessandro Cattelan che da martedì 12 novembre, per 5 puntate, selezionera quelli che saranno le Nuove Proposte a Sanremo 2025. Ne verranno scelti solo 4 e la cantante in questione ha tutti i numeri per conquistare il posto.

Ciao Sono Vale, chi è? Con Una nuvola mi copre a Sanremo Giovani 2024

Personalità carismatica, talento, ambizione: questi sono gli ingredienti di Valeria Fusarri, promettente cantautrice di Lovere, in provincia di Bergamo, classe 1998. Ciao sono Vale comincia la sua carriera musicale un po’ per gioco, partecipando a un contest promosso da Radio Deejay: da qui, non si è mai più fermata e ora partecipa al talent di Rai Due e gareggia per poi competere nel Festival della musica italiana, ovviamente tra i giovani.

Sin da piccola il suo sogno è quello di cantare, di scrivere musica, e non appena possibile si trasferisce a Modena per studiare e realizzare i suoi desideri. Nel 2018 partecipa al contest organizzato da Radio Deejay, che si tiene a Riccione, e si guadagna il posto di finalista, grazie al suo talento e alla sua personalità molto carismatica. Ciao Sono Vale, sempre nello stesso anno, decide di partecipare alle audition per l’etichetta Honiro, con cui stringe una fortunata collaborazione.

Nel 2019 apre il concerto del 1° Maggio in piazza San Giovanni, con il brando Delay. Sempre sue sono le hit Alt, del 2021, e XXX, del 2024, sempre registrate sotto la casa discografica Honiro, che si può interpretare come suo pigmalione.

Ciao Sono Vale è il nome d’arte, il nickname di una cantautrice di talento, che afferma lei stessa di aver scelto un nome semplice e d’impatto per arrivare subito al pubblico, in netto contrasto con i suoi testi, che per sua stessa affermazione sono più ermetici, criptici e un po’ difficili da comprendere al primo ascolto.

Una nuvola mi copre: significato della canzone di Ciao Sono Vale

Ciao Sono Vale è un mix di ingredienti che si mescolano insieme e raggiungono la perfetta armonia: un cocktail pazzesco che coniuga voce, performance sul palco, intensità, scrittura accattivante.

Qui il video del brano Una Nuvola mi copre su RaiPlay, un misto di rap ed elettronica, con un testo che cela rabbia, delusione, nostalgia di un amore passato che non si è concluso bene.

La cantante, come tutti i giovani della sua generazione, ama il mondo dei social e si può conoscere meglio seguendo il suo profilo Instagram, dove raggiunge già migliaia di followers e un ottimo seguito.

Ciao Sono Vale ha già al suo attivo un album, fra le cui canzoni principali possiamo citare il brano SOS che dà il nome al disco.

Dopo tanta gavetta, concorsi, hit che spaccano, concerti, esibizioni, buskers, Ciao sono Vale decide di imporsi nel panorama italiano e internazionale, e arriva tra i 24 promettenti giovani che gareggeranno per conquistarsi l’ambito posto di Sanremo.