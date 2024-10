Le arti della comicità e dell’umorismo sono da maneggiare con cura; certamente lo ha fatto nella sua carriera Claudio Batta, da decenni personalità simbolo quando si tratta di donare al pubblico sorrisi a crepapelle. Classe 1968, ha dedicato un’intera vita al mondo della recitazione. Come buona parte dei suoi colleghi è partito dal cabaret, dal teatro, fino ad arrivare ad una delle vetrine televisive più importanti per chi vive di comicità: Zelig.

Malattia Drupi, confessione choc: "Brutto problema ai polmoni"/ "Mi davano solo un'anno e mezzo di vita"

In parallelo all’esperienza come comico di punta a Zelig – durata dal 2000 al 2006 – Claudio Batta ha conquistato il pubblico con una delle sitcom più irriverenti del piccolo schermo: “Belli dentro”. Negli anni a seguire non ha mai arrestato la sua ‘fame’ artistica, dividendo la sua passione tra spettacoli teatrali e pellicole di successo tra piccolo e grande schermo. Appurato chi è Claudio Batta dal punto di vista professionale, non manca la curiosità dei fan e appassionati relativa alla quotidianità dell’attore lontano dal palcoscenico

Drupi, perché si chiama così?/ Curiosità sul nome d'arte del cantautore: "È un nomignolo che..."

Claudio Batta, vita privata: la moglie e le due figlie dell’attore

Cosa sappiamo sulla moglie di Claudio Batta e dunque sulla sua vita privata? L’attore è molto discreto a proposito dei suoi affetti e quotidianità ma pare sia sposato da diversi anni; un amore impreziosito oltre che dal matrimonio anche dalla nascita di due figlie. La conferma arriva direttamente dall’attore che, alcuni anni fa, commentando una frase del suo spettacolo “Da quando ho famiglia sono single”, ha appunto confermato di avere una moglie.

“Un commento sulla frase ho una moglie e due figli, tre buoni motivi per cui bere? Una famiglia richiede impegno e grande fatica ma, come dicono alla fine dello spettacolo, è una cosa molto bella che rifarei”. Queste le parole di Claudio Batta, intervistato da Teatro Online, a proposito di sua moglie e delle sue figlie. “Non ho alcun rimorso nell’aver fatto due figlie; è una grande fatica che però siamo pronti a fare”.

Dorina Dato, chi è la moglie di Drupi/ Il primo incontro a Sanremo '73: "Da quel Festival in poi..."