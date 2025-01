Cristina Di Meo è tra i concorrenti della nuova edizione di “Io Canto Senior 2025″. Dopo un debutto non proprio esaltante, la 60enne assicuratrice è tornata ed esibirsi sul palcoscenico di Io Canto Senior dapprima in solitaria sulle note del brano “La vita” conquistando, questa volta, il plauso dei giudici Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola. Una performance emozionante quella della concorrente che ha saputo emozionare davvero tutti.

Un’esibizione che ha spazzato via il debutto della scorsa settimana quando Cristina si è dovuta confrontare con la regina Mina non riuscendo a regalare una performance degna di nota con un finale degno di nota che viene sottolineato anche da Gerry Scotti.

Cristina Di Meo, il percorso a Io Canto Senior 2025

“Bellissimo il finale con quella mano che graffiava il cielo, sai sul palco sei molto grintosa, ma la vita per te non è sempre stata facile” – dice Gerry Scotti. Cristina Di Meo racconta la sua vita fatta di dolori, ma anche gioie. “Non ho avuto una bellissima infanzia, mia mamma era malata di depressione maggiore. Nella mia vita ci sono stati dei momenti in cui stava bene e momenti di forte depressione e mi sono dovuta proteggere. Con mia sorella più grande abbiamo dovuto crescere mio fratello più piccolo perchè mia madre proprio in quel momento ha avuto delle cadute di depressione bruttissime tanto che ha deciso di lasciarci. Però ho avuto anche delle cose molto belle nella vita” – racconta Cristina.

Poi nella sua vita è arrivato l’amore di Maurizio, un uomo a cui è profondamente legata. Prosegue così il percorso di Cristina Di Meo a Io Canto Senior 2025, il talent show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. La 60enne assicuratrice sarà tra le protagoniste della prossima puntata?