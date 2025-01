Tutto su Cristina, dama del trono over di Uomini e Donne

Cristina è un delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne ma di lei non ci sono informazioni personali. La dama, infatti, pur essendo stata più volte al centro dello studio, non si è mai presentata limitandosi a parlare di ciò che accade in trasmissione. Cristina ha così conquistato popolarità inserendosi nella dinamica tra Diego e Sabrina. Il cavaliere, infatti, pur uscendo da diverso tempo con Sabrina con cui ci sono stati vari alti e bassi, è uscito anche con Cristina che, tuttavia, ha preferito non andare oltre. Cristina, dopo essere uscita una volta con Diego, ha accettato di uscire con Simone, un altro cavaliere del parterre con cui si è trovata molto bene.

Prima di uscire con Simone, tuttavia, ha ritenuto opportuno avvisare Diego il quale le ha svelato di aver ricominciato ad uscire ancora con Sabrina. “Ho preferito uscire con Simone ed è stata una bellissima conoscenza. Poi Diego mi chiama per dirmi che aveva sentito Sabrina e che sarebbe uscita con lei”, dice la dama.

Cristina tra Diego e Simone

Tra Diego e Cristina c’è stato anche un bacio, ma per il cavaliere il bacio non è così importante al punto da voler uscire ancora anche con Sabrina. “Per me è imbarazzante raccontare l’uscita con Diego”, dice Sabrina al centro dello studio. Cristina, dopo essere uscita anche con Simone, svela di voler continuare con quest’ultimo chiudendo invece la frequentazione con Diego.

“Dopo l’uscita fatta con Simone, vorrei concentrarmi di più su di lui” dichiara Cristina. Diego assicura che non gli sia scattato nulla, “è stato solo un bacio, non significa niente”. Cristina, così, decide di dedicare il proprio tempo a Simone che si trova da solo al centro dello studio e che conferma la volontà di continuare a conoscere e ad uscire con Cristina.

