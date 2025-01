Tutto su Cristina Zappone, dama del trono over di Uomini e Donne

Dopo la pausa natalizia, Uomini e donne è tornato ufficialmente in onda e la seconda parte della stagione si è aperta con diversi protagonisti del trono over tra cui Diego Di Fazio, il cavaliere 43enne di Roma che ha cominciato a conoscere Sabrina, reduce dalla delusione vissuta con Gabriele. Oltre a Sabrina con cui ha poi chiuso, Diego è uscito anche con Cristina Zappone, nuova dama del trono over che il pubblico ha potuto conoscere meglio proprio per la frequentazione con il cavaliere romano.

Cristina è nata il 5 ottobre 1977 sotto il segno della Bilancia. Ha, quindi, 57 anni come fa sapere il magazine ufficiale di Uomini e Donne e ha un proprio profilo Instagram. E’ mamma e lavora come direttrice di un supermercato e ha scelto di partecipare a Uomini e Donne essendo alla ricerca dell’amore.

Cristina Zappone e la conoscenza finita con Diego a Uomini e Donne

Cristina Zappone si è fatta conoscere dal pubblico di Uomini e Donne per la frequentazione con Diego Di Fazio che, nonostante il feeling con Sabrina, non ha mai concesso l’esclusiva preferendo conoscere anche altre dame del parterre. Tra le tante, il cavaliere romano è stato attirato da Cristina che è alla ricerca di un uomo concreto e sensibile. Con Diego, però, non è andata come la dama sperava.

Sono, infatti, bastati pochi appuntamenti per far capire ad entrambi di non avere molte cose in comune e di essere alla ricerca di cose diverse. L’addio definitivo tra i due con la conseguente chiusura della frequentazione è arrivato nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 7 gennaio. Al centro dello studio, tra il cavaliere e la dama c’è stato un confronto durante il quale la dama è apparsa anche abbastanza stranita per poi chiudere definitivamente il rapporto.