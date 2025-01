Tanti sono i volti che attirano la curiosità degli appassionati quando si tratta di stelle del cinema e fra questi non può che esserci anche Dick Van Dyke. Chiaramente, buona parte della sua notorietà non può che essere ascritta alla partecipazione nella pellicola iconica ‘Mary Poppins’ ma la sua carriera è costellata da ben altri successi che hanno contribuito a portarlo nel firmamento del cinema internazionale. Irriverenza e comicità; queste le peculiarità artistiche che lo hanno reso tra gli showman più amati degli Stati Uniti d’America.

La carriera di Dick Van Dyke è divisa tra cinema e tv, costellata da riconoscimenti ed esperienze degne di nota. Vincitore di un Grammy Awards e protagonista di innumerevoli progetti soprattutto nel settore della comicità. Tra i suoi impegni più caratteristici spicca il ‘The Dick Van Dyke Show’; serie dove interpreta se stesso e che gli valse la conquista di ben 3 Emmy Awards. Chiaramente, non può non essere citato fra i suoi meriti il ruolo di Bert, iconico spazzacamino nel film ‘Mary Poppins’ del 1964 che questa sera – 5 gennaio 2025 – andrà in onda su Rai Uno.

Dick Van Dyke, protagonista in ‘Mary Poppins’: il regalo di compleanno per la moglie Arlene Silver

Non mancano le curiosità riguardanti anche la vita privata di Dick Van Dyke, attore nei panni di Bert in Mary Poppins. Per due volte l’attore e showman ha compiuto il grande passo del matrimonio: prima con Marie Willett con la quale ha condiviso buona parte della sua vita, precisamente dal 1948 al 1984. Dopo quasi quarant’anni la storia volge al capolinea e ‘Bert’ arriva nuovamente alle nozze quasi trent’anni dopo con l’attuale moglie Arlene Silver, sposata nel 2012. Proprio lo scorso anno attirò l’attenzione degli appassionati con un gesto particolarmente romantico per sua moglie: in occasione del compleanno, l’attore 97enne decise infatti di trascorrere una piacevole giornata a Disneyland.