Tutto su Diego Tavani, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Diego Tavani è uno dei cavalieri storici del trono over di Uomini e Donne che, in passato, ha avuto una frequentazione con Ida Platano per poi trovare l’amore con Aneta Buchtova con cui ha lasciato poi il programma vivendo una storia durata nove mesi. Tornato single, il 45enne romano ha deciso di tornare nuovamente nel parterre del trono over dove è stato attratto dalla bellezza di Claudia D’Agostino con cui ha cominciato ad uscire chiudendo le porte alla conoscenza di altre persone. Per Diego, l’interesse si è subito trasformato in un sentimento che è cresciuto giorno dopo giorno.

Il cavaliere, tuttavia, si è scontrato con i sentimenti contrastanti di Claudia che, pur provando un interesse, ha più volte dichiarato di non provare lo stesso sentimento di Diego. Nonostante dubbi e paure, però, Claudia e Diego si sono frequentati per mesi avendo anche dell’intimità. Di fronte, tuttavia, alle parole di Claudia che non si è sbilanciata sui sentimenti, Diego ha fatto un passo indietro.

Diego Tavani lascia Uomini e Donne dopo l’addio a Claudia D’Agostino

Durante l’ultimo confronto in studio, tra Diego Tavani e Claudia D’Agostino sono volate parole forti. Il cavaliere ha rifiutato di leggere la lettera che le aveva scritto Claudia e ha deciso di non concederle più alcuna possibilità ricevendo anche le critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Diego, poi, ha provato a far capire i propri sentimenti a Claudia che, tuttavia, ha rifiutato di uscire con lui, almeno per il momento.

Nella puntata di Uomini e Donne del 16 gennaio 2025, Diego e Claudia tornano al centro dello studio per un nuovo confronto, ma scoppia nuovamente la discussione. La dama ammette che si aspettava che Diego le chiedesse di uscire insieme dal programma, ma così non è. Dopo essersi detti definitivamente addio, Diego annuncia l’addio al programma non sentendosi più a proprio agio.

