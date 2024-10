Francesca Risi, chi è la compagna di Manuel Agnelli: un lungo amore e la figlia Emma

X Factor 2024 è diventato ormai una seconda casa per Manuel Agnelli, essendo stato per anni giudice del talent show e riconfermato anche in questa edizione attualmente in corso, al fianco di Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro. Il cantautore e leader degli Afterhours con le sue competenze musicali e il suo carisma sta formando i giovani talenti della musica del futuro, ma l’attenzione di molti si concentra anche sulla sua vita privata, che è sempre stata estremamente riservata e protetta da un velo di privacy.

Manuel Agnelli da tanti anni condivide una romantica storia d’amore con la compagna Francesca Risi: la coppia sta insieme da tanti anni e, dalla loro relazione, è nata nel 2005 la figlia Emma. Di Francesca sappiamo che è una stilista e che è appassionata di moda e bellezza, ed è proprio lei la curatrice dell’immagine pubblica del compagno Manuel: nonostante la notorietà del cantautore, la loro vita privata resta sempre riservata.

Manuel Agnelli e la figlia Emma: “Mi sta restituendo un’energia pazzesca“

Manuel Agnelli e la compagna Francesca Risi hanno dato alla luce nel 2005 la figlia Emma, che ha un rapporto davvero speciale con il padre. Con lui condivide infatti la passione per la musica e, con lui, ha anche duettato nel brano Lo sposo sulla torta, contenuto nel primo album da solista del cantautore intitolato Ama il prossimo tuo come te stesso.

«La paternità mi ha cambiato come cambia tanti – ha confessato il giudice di X Factor 2024 in un’intervista per Vanity Fair qualche settimana fa – Oggi continua a essere una sensazione molto positiva perché mi ha dato un senso. Trasmettere vita ed esperienza per me è grandioso, senza contare che mia figlia mi sta restituendo un’energia pazzesca. È bellissimo guardarla e rianalizzare la mia vita, stando attento a non spingerla a fare quello che vorrei fare io».

