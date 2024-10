El Ma è lo pseudonimo di Elmira Marinova, cantante in erba che ha conquistato il posto nel team di Jake La Furia a X Factor 2024. Elmira arriva dalla Bulgaria e parla poco l’italiano, anche se ha promesso che si impegnerà a studiarlo. Si esibirà al Live Show in partenza giovedì 24 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW, alle 21:15.

El Ma, chi è? Non convince subito tutti per i suoi 17 anni

Elmira Marinova, classe 2007, nasce a Sofia; la diciassettenne bulgara comincia a studiare canto da quando ha 9 anni e approda in suolo italiano a 14 anni, sotto la stretta direzione della sua insegnante di canto, che è anche una seconda mamma. La cantante sta attualmente collaborando con la realtà Studio 20, un team di dj e produttori tutti italiani.

El Ma, nonostante la giovanissima età, mostra una notevole esperienza e un’attitudine da vera pop star, condita da bellezza, freschezza e savoir faire: un vero animale da palco. Una disinvoltura che nota nell’immediato Jake La Furia, sin dalle audition di X Factor 2024, mentre Paola Iezzi la reputa troppo giovane e acerba.

Elmira si presenta con Vampire di Olivia Rodrigo: sul palco la ragazza dimostra grandissima sicurezza e un cipiglio da star. Jake La Furia la reputa un talento che manca in Italia, esprimendo il desiderio di lavorare con lei e di non farsela scappare.

La sedia conquistata con lo switch X Factor 2024: fuori Gaia, dentro El Ma

Ai Bootcamp di X Factor 2024 lo studio si tinge di rosso, le sedie sono già state tutte occupate dalle precedenti scelte di Jack: la ragazza propone un remix super originale di una canzone di Celeste, Stop This Flame, arrangiato da lei stessa e dal suo dj e produttore. Il riconoscimento per la giovane è così tanto che Jack propone lo switch con Gaia. I bootcamp sono conquistati!

Agli Home Visit El Ma è pronta a conquistare per sempre il cuore e la stima del proprio giudice e mentore, Jack, offrendo l’interpretazione setosa e super affascinate di una ballade, Talking to the moon.

La perfomance è qualcosa di incredibile, quasi di onirico: una voce sospirata e profonda, potente e incantevole. L’esibizione piace molto a Jake La Furia, che le consiglia di concentrarsi maggiormente sulle canzoni lente, sulle ballate, piuttosto che sulle hit dance: nella musica è sempre fondamentale saper toccare le corde dell’anima, e con la sua voce Elmira promette grandi emozioni!

Una ragazza preparata e molto forte, nonostante i suoi 17 anni. Riuscirà Elmira a dimostrare sufficiente maturità e nervi tesi per uno spettacolo come X Factor 2024? Per ora, il palco dei Live è suo, perché entra in modo ufficiale nell’ambita squadra di Jake La Furia.