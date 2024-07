Chi è Emma Navarro, avversaria di Jasmine Paolini a Wimbledon 2024/ Tutto sulla tennista più ricca del mondo

Conosciuta anche come la tennista più ricca del mondo, Emma Navarro è ad oggi la concorrente più temuta della nostra Jasmine Paolini, attualmente posizionata come settima in classifica nei quarti di finale. Intanto, tutti si stanno chiedendo chi è Emma Navarro, e come mai è conosciuta anche per essere incredibilmente ricca. Ha solo 23 anni e un curriculum sportivo invidiabile, con sangue italiano e spagnolo, si è formata a New York allenandosi duramente in Virginia, nel college universitario in cui ha studiato. Grazie alla sua stoffa incredibile sul campo da tennis, si è aggiudicata la vincita a Wimbledon, dove in meno di un’ora ha battuto sia la russa Diana Shnaider, che la giapponese Naomi Osaka.

Il suo mantra? Le parole del suo coach: “Pensa che sei tu, contro un’avversaria, in un determinato giorno. Come al college”.Nella conferenza stampa dopo la vincita, Emma ha raccontato della sua esperienza al college e degli standard altissimi a cui doveva rispondere. A scuola aveva un incontro ogni settimana, cosa che l’ha aiutata a costruirsi un mindset tutto suo, che a oggi la vede come una delle tenniste più talentuose al mondo, ma non solo: Emma Navarro sembra essere anche la più ricca, dato che è figlia di un miliardario dal patrimonio di circa 1500 milioni di euro.

Emma Navarro, chi è il padre miliardario che ha fondato ha fondato Credit One e Sherman Group

Benjamin Navarro, è questo il nome del padre di Emma Navarro, che oltre ad essere una promessa nel mondo del tennis, è anche un’ereditiera miliardaria. Ha fondato Credit One e Sherman Group, di cui oggi è amministratore delegato. Oltretutto, anche lui ha a che fare col mondo sportivo, dato che è diventato il proprietario del Cincinnati Masters, il torneo più importante del circuito Wta e Apt. Ad oggi, Emma Navarro si posizione come diciassettesima nella classifica mondiale dei singoli in competizione con Jasmine Paolini, mentre la sorella Meggie Navarro – anche lei giocatrice – si posiziona come ventesima.

Una famiglia, quindi, completamente dedita al tennis e al mondo dello sport, che ha creduto nella formazione dei figli sin da piccoli iscrivendo Emma e Meggie nelle più prestigiose scuole Newyorkesi, dove lo sport è all’ordine del giorno. Il padre Benjamin Navarro le ha anche seguite al Roland Garros nel 2024, dove era stato tutto il tempo sugli spalti a tifare per Emma Navarro. Quest’ultima, purtroppo vive anche uno spiacevole rovescio della medaglia, dato che da quando si è saputo della sua incredibile ricchezza, alcuni la colpevolizzano etichettandola come una “raccomandata” nel mondo del tennis. Eppure, nonostante questo pregiudizio, la campionessa non si arrende e continua a portare a casa successi: nel 2021 si è aggiudicata il titolo di campionessa Ncaa nella sua Università della Virginia.











