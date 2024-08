Enrico Melozzi ha una fidanzata? La scelta del maestro su compagna e figli

Il pubblico lo ha conosciuto sotto il palco del Festival di Sanremo, a dirigere l’orchestra per molte star della musica italiana, ma Enrico Melozzi è molto più di un semplice direttore d’orchestra. È un esperto di musica oltre che un polistrumentista, ed è lui a guidare La Notte dei Serpenti 2024, l’atteso evento dedicato alla musica popolare in onda su Rai 2.

Anticipazioni Harry Wild - La signora del delitto 2, puntata 30 agosto 2024 su Rete 4/ Un ritorno dal passato

Se la carriera e il talento del maestro Enrico Melozzi sono cosa nota, cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Grazie ad un’intervista rilasciata pochi mesi fa al Corriere della Sera, sappiamo che Enrico Melozzi non ha una fidanzata, né dei figli e per sua scelta. “Sono single. Ho deciso di non legarmi a nessuno in questo periodo. – ha rivelato il maestro, spiegando inoltre – E ho scelto di non avere figli. Non me la sento, penso che poi mi dedicherei così tanto a loro che perderei la musica. Forse ho anche paura. Non avere figli mi fa rimanere adolescente, mentre se diventi genitore diventi grande per forza”.

Bold Pilot, storia vera e trama del film ispirato al fantino Halis Karatas/ Un legame non solo sportivo

Enrico Melozzi e il drammatico incidente: “Tutto rotto, sangue ovunque”

C’è stata però nella vita di Enrico Melozzi una parentesi molto buia: un drammatico incidente che lo ha costretto a numerosi interventi. “Fui investito da una moto, mi risvegliai dentro una macchina guidata da due sconosciuti: – ha ricordato nell’intervista – la prima cosa che pensai è che mi avessero rapito. Ricordo il suono del clacson, forte e continuo, ero tutto rotto, sangue ovunque, la testa aperta, quasi scuoiata”. Da lì l’inizio di un calvario: “Ho avuto cinque interventi nell’arco di un anno, la degenza ne è durata quasi due. – ha raccontato – Ricordo questa solitudine enorme, prima bloccato a letto, poi sulla sedia a rotelle. In quel periodo mi sono isolato parecchio…” Oggi, però, quell’inferno è solo un ricordo e Enrico Melozzi può tornare a dedicarsi a tempo pieno alla sua amata musica.